Новый год 2026 неумолимо приближается, и хозяйки снова ломают голову: чем удивить гостей, когда стандартный набор салатов уже распланирован?
На помощь приходит главный кондитерский тренд этой зимы — десерт «Шишка». Это пирожное выглядит реалистично и готовится при этом из простых продуктов.
Какие продукты нужны для десерта?
Кулинары предлагают два пути создания этого лакомства. Первый — дорогой, с использованием сливочного сыра маскарпоне и итальянского печенья савоярди. Второй — наш, народный, из более простых ингредиентов. Мы выбираем его. Он не только сбережет бюджет, но и окажется менее калорийным, что в праздничную ночь особенно важно.
Ингредиенты для трех «Шишек»:
2 спелых банана;
1 яйцо куриное;
4 ч. л. какао-порошка (для насыщенного шоколадного цвета);
3–4 ст. л. муки (количество может варьироваться);
3 ст. л. ореховой пасты (любой на ваш вкус: арахисовой, фундучной или шоколадно-ореховой);
1 ч. л. меда;
ванилин и корица — по вкусу;
шоколадные кукурузные хлопья (выпуклой формы) — для декора;
сахарная пудра — для посыпки.
Ингредиенты нужно смешать, а затем взбить до однородности.
Приготовление десерта «Шишка»
Основа десерта — простой домашний бисквит. Для теста в миске разминаем вилкой два спелых банана до состояния пюре. Добавляем одно яйцо, четыре чайные ложки какао и две столовые ложки ореховой пасты — это сделает вкус насыщенным. Для аромата всыпаем ванилин и корицу. Также можно добавить сахар или сахарозаменитель, если бананы были неспелыми или ореховая паста несладкая.
Постепенно вводим муку. Тесто не должно быть слишком плотным или, наоборот, жидким — найдите золотую середину. Все ингредиенты смешиваем до однородности.
Полученную массу выкладываем в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15–25 минут ароматный шоколадный корж будет готов.
Когда бисквит остынет, корж нужно раскрошить руками в мелкую крошку. Чтобы масса стала пластичной и хорошо лепилась, добавляем в нее связующие элементы: чайную ложку меда и еще одну ложку ореховой пасты. Тщательно перемешиваем.
Из полученного «теста» формируем три конусообразные заготовки — это основа наших будущих шишек.
В конце посыпьте шишки сахарной пудрой — это придаст им праздничный вид.
На этом этапе обязательно зовите на кухню детей. Декорирование десерта — увлекательный и полезный для мелкой моторики процесс.
Берем шоколадные кукурузные хлопья (лучше выбирать те, что без сахара — они дешевле и не такие приторные) и начинаем вставлять их в мягкую основу рядами, снизу вверх. Хлопья нужно располагать немного под углом и внахлест, имитируя чешуйки настоящей лесной шишки.
Финальный штрих — сахарная пудра. Посыпьте ей готовые пирожные через ситечко. Белая пыль осядет на шоколадных боках, словно первый снег. Такой десерт станет главным украшением новогоднего стола и отличным поводом для гордости маленьких кулинаров.
Оставить комментарий