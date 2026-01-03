Baltijas balss logotype
Bloomberg: расширение производства русского сжиженного газа замедлится на несколько лет 0 2799

Бизнес
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступив только Катару.

Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступив только Катару.

Власти рассчитывали довести выпуск СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году.

Россия вынуждена отложить планы по утроению производства сжиженного природного газа на несколько лет из-за международных санкций. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя влияние ограничений на развитие отрасли. «Наша задача заключалась в достижении объема производства СПГ в 100 миллионов тонн в год. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели задержится на несколько лет», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Ранее российские власти рассчитывали довести выпуск СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году и занять около 20% мирового рынка, напоминает агентство. Однако западные страны, включая США, последовательно ввели ряд энергетических санкций, в том числе направленных против проектов по производству и экспорту СПГ, с целью сократить доходы Кремля, которые используются для финансирования войны в Украине.

США внесли в санкционные списки почти все российские проекты по производству сжиженного газа, за исключением «Ямал СПГ», оператором которого является «Новатэк». Также ограничения были введены против флота, задействованного в перевозках топлива за рубеж. Несмотря на это, в последние месяцы Россия нарастила поставки СПГ в Китай.

В прошлом месяце Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступив только Катару, благодаря росту экспорта более чем в два раза, сообщает Bloomberg. По данным китайской таможни за ноябрь, импорт российского СПГ составил 1,6 млн тонн против 1,3 млн тонн в октябре и около 0,7 млн тонн годом ранее. Таким образом Россия обогнала Австралию, которая поставила в Китай 1,5 млн тонн СПГ и традиционно считается одним из ключевых поставщиков для китайского рынка.

Рост экспорта обеспечили в том числе поставки с проекта «Арктик СПГ 2», топливо которого с конца августа начал принимать китайский порт Бэйхай. Этот порт был специально выделен Пекином для приема российского СПГ, находящегося под санкциями.

Как и в случае с нефтью, из-за западных ограничений России приходится продавать сжиженный газ с заметным дисконтом. По данным китайской таможни, российский СПГ оказался самым дешевым среди грузов от 12 поставщиков и стоил примерно на 10% ниже средней цены, которая составляла около 9,85 доллара за 1 млн британских тепловых единиц.

Всего за первые 11 месяцев 2025 года Россия произвела почти 30 миллионов тонн СПГ, сообщил «Интерфакс».

#газ #санкции #производство #энергетика #экспорт #таможня #СПГ #природный газ #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
