Цены на газ в Европе выросли за день на 12,8 %, до $450 за тысячу «кубов».

Цены на газ в Европе на биржевом рыке превысили сумму в 450 долларов за одну тысячу кубометров, установив рекорд впервые с июня 2025 года. Это демонстрируют данные торгов на бирже ICE.

Фьючерсы по индексу TTF за день выросли в стоимости на 12,8 процента, до 450 долларов за тысячу «кубов», за день до показатель равнялся 398,4 доллара.

В последний раз биржевые цены на газ были выше отметки в 450 долларов в июне 2023 года.

Падение цен на газ в Европе в 2025 году эксперты Mind Energy ранее объясняли снижением спроса на рынке и ростом поставок СПГ. Несмотря на стремление стран ЕС отказаться от поставок российских энергоресурсов, закупки ими газа из России в этом году выросли.