Все пассажиры смогут ввозить на остров беспошлинно и без намерения их продавать продукты питания, средства гигиены, медикаменты и медицинские принадлежности.

Согласно правовому документу, импорт может осуществляться через пассажирский канал, а также в составе сопровождаемого багажа.

Кроме того, разрешается, также в исключительном порядке, некоммерческий ввоз продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и медицинских принадлежностей до предела в 500 долларов США по стоимости или эквивалентного веса до 50 килограммов в соответствии с соотношением стоимость/вес, установленным Главным таможенным управлением Республики.

Продукты питания, предметы гигиены, или средства гигиены, лекарства и медицинские принадлежности должны быть предъявлены таможне в отдельной упаковке от остальных товаров.

Также было официально разрешено увеличение лимита для некоммерческого импорта физическими лицами через посылки с 200 до 500 долларов США.

Кроме того, MFP продлило возможность беспошлинного ввоза первых 30 долларов стоимости посылки или её эквивалентного веса в три килограмма, с применением 30-процентной тарифной ставки к сумме, превышающей этот лимит.

С другой стороны, ведомство постановляет в исключительном порядке разрешить некоммерческий импорт и освободить от уплаты таможенного налога продукты питания, средства гигиены, медикаменты и медицинские принадлежности, ввозимые физическими лицами через авиационные, морские и почтовые отправления, в пределах лимита в 200 долларов США или эквивалентного веса до 20 килограммов в соответствии с установленным соотношением вес/стоимость.

Все эти продления, подчеркивает MFP, связаны с сохраняющимися на Кубе ограничениями в предложении товаров, обусловленными ужесточением экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США, а также влиянием на экономическую сферу мер, принятых во время противостояния COVID-19 и для постепенного восстановления страны.