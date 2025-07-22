Baltijas balss logotype

Лайма Вайкуле: Россия возвращается в СССР семимильными шагами 6 2273

Культура
Дата публикации: 22.07.2025
Rus.lsm.lv
Лайма Вайкуле: Россия возвращается в СССР семимильными шагами
ФОТО: LETA

Лайма Вайкуле в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 заявила, что по-прежнему жестко выступает против войны. Также певица в очередной раз раскритиковала вытеснение русского языка в Латвии, назвав его "возможностью общаться", и выразила тревогу из-за возвращения России к запретам советского времени, особенно для молодежи.

Лайма Вайкуле с самого начала выступала против войны России в Украине, а также защищала русский язык. С тех пор ничего не изменилось - в новом интервью певица сказала, что она всегда - только за дружбу и за мир, но в нынешнее время появляется совершенно ненужный национальный вопрос.

"Русский язык - он вообще ни при чем. Это возможность общаться. Чего добились благодаря этой войне? Что русского языка станет намного меньше, появится английский. Я уверена, что вся молодежь будет говорить на английском", - сказала Вайкуле.

Также певица считает, что Россия постепенно возвращается во времена Советского Союза, когда снова все запрещают и за все сажают.

"Мне кажется, что туда идут семимильными шагами, не позавидуешь. Особенно молодым людям, которые родились в свободной России. Вот эти люди, которые родились там, они не понимают, что происходит. Потому что они не знали, что во время Перестройки все можно было, они были людьми мира. И вдруг нельзя сказать это, нельзя говорить то. Это ужасно. Трагедия для молодежи", - сказала артистка.

  • MT
    Michael T.
    22-го июля

    О, Господи, дайте машину времени...верните обратно в стрип клуб...и НИКОГДА НИКОГДА НЕЗАБЕРАЙТЕ...пусть танцует в кабаре....

    12
    1
  • К
    Кайзер
    22-го июля

    За "кубик сахара" и не такое расскажешь. Особенно если ты мелкая, паскудная шавка !

    23
    2
  • С
    Сарказм
    22-го июля

    Ну ув. Лайма немного путает, РФ возвращается во времена феодального абсолютизма и имперскости времен Екатерины 2, именно это время считается у них золотым (совок - это все-таки хотя бы иллюзия наличия идеологии про равенство с братством и мир во всем мире, сейчас за такие лозунги там можно отъехать лет на пяток). Но с поправочкой, что роль монарха и его дворян вместо куртуазных мадам и месье ныне отведена отъявленным бандитам, убийцам и ворам, рулящим страной в меру своего (скромного) разумения. Так что вместо Ломоносова в академиках полуграмотный рамзанка, вместо Фонвизина и Державина - захарка прилепин и выжившая из всего, что возможно мориц, а вместо Петергофа и Зимнего - заплесневелая аквадискотека и домик с уточками. Такие замены случаются, когда стремишься обратить развитие человечества на 2 века назад

    9
    58
  • А
    Андрей
    22-го июля

    У неё просто концерты подгорают. Пол Юрмалы с портретами Галкина на баннерах (тири латвиски, если что). А билеты, видимо, не продаются. Вот решила хоть как-то привлечь внимание тусовки. Она там организатор гастролей, как можно догадываться... Гитотеза, короче!

    59
    5
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Опять Вайкуле вместе с Фаиной будут кормить весь Союз?!😂

    53
    3
  • З
    Злой
    22-го июля

    Что-то тётя попутала- у нас, запрет на запрете уже с 2022 года и это всё не идёт на пользу.

    100
    3
Читать все комментарии

