Лайма Вайкуле: Россия возвращается в СССР семимильными шагами

Лайма Вайкуле в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 заявила, что по-прежнему жестко выступает против войны. Также певица в очередной раз раскритиковала вытеснение русского языка в Латвии, назвав его "возможностью общаться", и выразила тревогу из-за возвращения России к запретам советского времени, особенно для молодежи.

Лайма Вайкуле с самого начала выступала против войны России в Украине, а также защищала русский язык. С тех пор ничего не изменилось - в новом интервью певица сказала, что она всегда - только за дружбу и за мир, но в нынешнее время появляется совершенно ненужный национальный вопрос.

"Русский язык - он вообще ни при чем. Это возможность общаться. Чего добились благодаря этой войне? Что русского языка станет намного меньше, появится английский. Я уверена, что вся молодежь будет говорить на английском", - сказала Вайкуле.

Также певица считает, что Россия постепенно возвращается во времена Советского Союза, когда снова все запрещают и за все сажают.

"Мне кажется, что туда идут семимильными шагами, не позавидуешь. Особенно молодым людям, которые родились в свободной России. Вот эти люди, которые родились там, они не понимают, что происходит. Потому что они не знали, что во время Перестройки все можно было, они были людьми мира. И вдруг нельзя сказать это, нельзя говорить то. Это ужасно. Трагедия для молодежи", - сказала артистка.