1 января 2026 исполнится 51 год со дня первого показа комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В связи с Наступающим Новым годом уместно вспомнить некоторые факты, связанные с любимым многими фильмом.
Первыми фильм посмотрели зрители Грузии. Осенью 1975 года, незадолго до официальной телепремьеры, фильм посмотрели телезрители Грузии в рамках программы проходившего в Тбилиси Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов. На фестивале картина заняла первое место.
Лукашина мог сыграть Андрей Миронов. Однако говорить о том, что он не пользовался успехом у женщин, по сюжету было невозможно - никто бы не поверил. Поэтому его кандидатуру отклонили. Пробовались также Пётр Вельяминов, Станислав Любшин и Иннокентий Смоктуновский, а Андрея Мягкова взяли практически случайно.
На роль Нади Шевелевой пробовались Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Ольга Волкова, Антонина Шуранова, Марина Меримсон.
Ипполита первоначально должен был играть Олег Басилашвили. Он уже был утверждён на роль. Однако в дни съёмок скончался его отец, а затем ушёл из жизни актёр Большого драматического театра Ефим Копелян, в связи с чем Басилашвили не смог приехать на съёмки. По этой причине в начале марта Рязанов пригласил на эту роль Юрия Яковлева.
Когда Надя поднимает фотографию Ипполита, то на ней изображён молодой Олег Басилашвили.
Роль Гали могла сыграть Наталья Гвоздикова.
Барбару Брыльску в фильме дублировала Валентина Талызина.
На роль Нади Шевелёвой Рязанов выбрал Барбару Брыльску после просмотра скандального (излишне эротического по советским понятиям) польского фильма «Анатомия любви». Брыльска на тот момент практически не говорила по-русски, и некоторые уточнения съёмочной группе приходилось объяснять актрисе на английском языке.
По фильму Надя - учительница русского языка, но вместо слова «я забыла надеть праздничное платье» она говорит «Я забыла одеть праздничное платье».
Алла Пугачёва и Сергей Никитин, исполнившие песни за героев Барбары Брыльской и Андрея Мягкова, не упомянуты в титрах фильма.
Эльдар Рязанов сыграл в картине одну из характерных для него эпизодических режиссёрских ролей - раздражённого пассажира в самолёте, на которого постоянно сваливается спящий Лукашин.
Сцена в бане на самом деле снималась на студии «Мосфильм» практически в подвале, поэтому несмотря на то, что в бане должно быть тепло, главные мерзли, натягивая простыни на себя.
Крылатые фразы Ипполита «О, тёпленькая пошла!» и «Какая гадость ваша заливная рыба» — это импровизации Юрия Яковлева, а не сценарий. По словам съемочной группы, рыба действительно была отвратительной.
Помимо известной версии фильма, существует ещё одна монтажная версия, которая показывалась один раз. В ней, в отличие от оригинальной, первая серия заканчивается раньше.
В качестве типового дома по адресу 3-я улица Строителей, 25, в фильме сняты два панельных дома, расположенных в московском районе Тропарёво-Никулино по адресам: проспект Вернадского, 113 (дом Нади Шевелёвой), и проспект Вернадского, 125 (дом Жени Лукашина). В реальности же, прототипы «типового» дома были построены по экспериментальному проекту, реализованному всего в трёх зданиях на этом проспекте.
В 2003 году на стенах домов героев фильма - Жени и Нади - были открыты мемориальные таблички, одну из которых украли. 29 декабря 2007 года памятные таблички были обновлены и вновь торжественно открыты при участии Эльдара Рязанова.
В одном из эпизодов фильма по Надиному телевизору идёт фильм «Соломенная шляпка». На экране видна Людмила Гурченко, которую Эльдар Рязанов снимал во многих своих фильмах. В «Иронии судьбы» для Гурченко роли не нашлось, но Рязанов всё же «снял» её в фильме таким оригинальным способом. В этом же эпизоде вместе с Людмилой Гурченко можно увидеть и Андрея Миронова, который пробовался на роль Жени, но не был утверждён.
В титрах, открывающих фильм, допущена опечатка: в слове «исключительно» пропущена буква «Л» (во фразе «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь»).
В Москве с 1958 года существовала 3-я улица Строителей, но в 1963 году её переименовали, а дом 25 по этой улице - хрущёвская панельная пятиэтажка, на которой была установлена табличка о фильме в виде портфеля с веником. Пятиэтажка была снесена в 2015 году, но табличка была сохранена бывшими жильцами.
В Ленинграде 3-й улицы Строителей не существовало никогда.
В начале фильма Женя и Галя в разговоре несколько раз упоминают Катаняна, который приглашал их к себе встречать Новый год. Василий Катанян - это человек, совместно с которым в 1950-е годы Рязанов как оператор снимал документальные фильмы. Эта фамилия упоминается также в других фильмах Рязанова - «Забытая мелодия для флейты», «Вокзал для двоих» и «Привет, дуралеи!».
До 1974 года при покупке билетов и посадке на внутрисоюзный авиарейс в СССР паспорта действительно не спрашивали. Однако на момент премьерного показа паспорт для полётов уже требовался.
Фильм был упомянут в 1981 году на XXVI съезде КПСС в отчетном докладе, с которым выступал Леонид Брежнев: "Не надо объяснять, как важно, чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса. Олимпийские объекты и некоторые жилые кварталы Москвы, возрожденные жемчужины прошлого и новые архитектурные ансамбли Ленинграда, новостройки Алма-Аты, Вильнюса, Навои, других городов - это наша гордость. И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной"
