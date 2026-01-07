Baltijas balss logotype
Культурно, а залы пустые! У министра и самоуправления Резекне разные взгляды на культуру 1 299

Культура &
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
Изображение к статье: Культурно, а залы пустые! У министра и самоуправления Резекне разные взгляды на культуру
ФОТО: LETA

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Рита Плуме, в среду во время рабочего визита в Резекне Лаце выразила обеспокоенность ситуацией вокруг латгальского концертного зала "Gors" и подходом самоуправления к деятельности учреждений культуры.

В Резекне министр встретилась с мэром города Александром Барташевичем и представителями самоуправления, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг деятельности и управления концертным залом.

Лаце отметила, что у представителей самоуправления отсутствует понимание как принципов работы культурных институтов, так и того, что качество культурных мероприятий измеряется не только количеством посетителей.

Лаце отметила, что государство до сих пор оказывало существенную поддержку культурной жизни в Латгале, в том числе инвестировав несколько миллионов евро в строительство концертного зала "Gors", выделяя финансирование из Государственного фонда культурного капитала и обеспечивая работу Латгальской музыкально-художественной школы. Министр подчеркнула, что Латгале является важным регионом Латвии и сокращать государственную поддержку культуры там не планируется.

Во время встречи Лаце попросила самоуправление ознакомить Министерство культуры с результатами проведенного аудита и выводами рабочей группы, а также в очередной раз призвала привлечь представителей отрасли и министерства к дальнейшим дискуссиям об управлении концертным залом "Gors".

В беседе с представителями Резекненского самоуправления приняли участие директор департамента самоуправлений Министерства умного управления и регионального развития Виестурс Разумовскис и директор департамента конкурентоспособности предпринимательской деятельности Министерства экономики Элина Петерсоне.

Как сообщалось, после аудита функций ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненская дума рассматривает возможность преобразования "Gors" в учреждение или выбора другой формы управления. Кроме того, уволена руководитель концертного зала Диана Зирниня.

#Резекне #культура #финансирование #министр культуры #Латгалия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
