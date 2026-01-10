Baltijas balss logotype
Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

Культура &
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

Столица Кипра возглавила список лучших туристических направлений Европы на 2026 год.

Совет по туризму Никосии (ETAP) сообщил, что город занял первое место в общеевропейском рейтинге туристических направлений 2026 года, получив статус лучшей культурной столицы Европы.

Решение было принято на основе комплексной многоэтапной оценки, которая включала анализ статистических данных, мнения журналистов, специализирующихся на культуре и туристических медиа, а также отзывы тысяч путешественников из более чем 130 стран мира.

В заявлении Совета по туризму Никосии (ETAP) отмечается, что столь высокое признание подтверждается и рейтингом журнала Forbes, который поставил Никосию на первое место среди десяти ведущих культурных городов Европы, назвав её главным культурным направлением 2026 года. В документе подчеркивается, что Никосия обладает самобытной культурной идентичностью, в которой органично переплетаются историческое наследие, современное творчество и повседневная городская жизнь. Город не только бережно сохраняет своё прошлое, но и предлагает его современное творческое осмысление.

По информации ETAP, достигнутый результат стал итогом последовательной стратегической политики и системной работы Совета по туризму в тесном взаимодействии с муниципалитетом столицы Кипра и организацией European Best Destinations.

Признание Никосии лучшей европейской культурной столицей 2026 года, как подчеркивает Управление по культурному туризму Никосии, значительно усиливает международный имидж города, подтверждает его возможности в сфере культуры, креативных индустрий и устойчивого городского туризма, а также открывает новые возможности для международного продвижения и сотрудничества.


#туризм #Европа #культура #рейтинг #Кипр #Forbes

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео