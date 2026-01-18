Литературный источник

Когда Джордж Мартин готовился стать одним из участников сборника-антологии, куда должны были войти другие мастера в жанре фэнтези вроде Стивена Кинга, Терри Пратчетта, Тэда Уильямса и других, он решил рассказать совершенно новую историю о землях Вестероса. Так, писатель отказался от основных героев, придумал межевого рыцаря Дункана Высокого, не привязанного ни к одному из замков, и его верного оруженосца — дерзкого парня по имени Эгг.

Кроме того, Мартин перенес все действие примерно на сто лет назад и погрузил поклонников в мир, который предшествовал «Игре престолов». Таргариены у власти, последний дракон умер за полвека до описываемых теперь уже в приквеле событий, а Дункан решает принять участие в турнире, чтобы заработать себе на еду и попытать удачу стать знаменитым и прославленным. По пути в Эшфорд, где состоится состязание, он как раз и встречает Эгга. Между героями завязываются непростые отношения, которые приводят их к самым невероятным приключениям и неожиданным открытиям.

Новый спин-офф «Игры престолов»: о чем сериал «Рыцарь Семи Королевств»

По ходу развития сюжета становится известно, что Эгг вовсе не обыкновенный парнишка, оказавшийся на пути Дункана волею судьбы. Именно Эгг является четвертым сыном короля, то есть принцем Эйгоном Таргариеном. Однако этот статус не мешает обоим героям выстроить крепкую дружбу, несмотря на возникающие сложности. В повестях о Дункане и Эгге Джордж Мартин делает упор не на масштабные войны и политические интриги, а на камерные истории, которые показывают важность долга, чести и человеколюбия. По крайней мере все события первого сезона будут показаны только с одной точки зрения — глазами Дункана. А учитывая незнатное происхождение героя, зрителя ждет погружение в жизни низших слоев общества.

Кто работает над проектом

Главный шоураннер «Рыцаря Семи Королевств» — канадский сценарист Айра Паркер, который видит в Дункане самого себя. Когда-то Паркер переехал в Лос-Анджелес без единого гроша, но с намерением строить карьеру в киноиндустрии. Теперь сценарист может похвастаться проектами «Последний корабль», «Все к лучшему» и «Невероятные» в своем портфолио, а еще сценарием к одному из эпизодов для первого сезона другого ответвления «Игры престолов» — «Дом Дракона». Для «Рыцаря Семи Королевств» Айра Паркер целиком написал пилотную серию, а для остальных эпизодов остался соавтором.

Режиссерское кресло занял Оуэн Харрис, известный по сериалам «Тайный дневник девушки по вызову», «Отбросы» и «Черное зеркало». За вторую часть сезона отвечала Сара Адина Смит, работавшая над сериалами «В поисках Аляски» и «Уроки химии», а также над еще не вышедшей экранизацией романа Лоры Инглз-Уайлдер «Маленький домик в прериях» для Netflix.

А что дальше?

После успеха первой повести о Дункане и Эгге, которая называется «Межевой рыцарь», Джордж Мартин написал «Присяжного рыцаря» и «Таинственного рыцаря». В них главные герои то должны примирить два соседних дворянских рода, то они внезапно оказываются замешанными в заговоре против самого короля. Авторы «Рыцаря Семи Королевств» решили экранизировать все три повести — по одному произведению на каждый сезон. Да и сам Мартин тешит надежды поклонников и продюсеров обещаниями выпустить еще не одно продолжение, посвященное закадычным друзьям с земель Вестероса.

Очевидно, канал HBO питает огромный интерес к этой истории, в том числе и с коммерческой точки зрения. Поэтому сериал продлили на второй сезон еще до премьеры. Кроме того, в разработке у платформы еще пять или шесть приквелов «Игры престолов». К тому же не исключено, что подрастут и просмотры оригинальной ветки франшизы — наверняка после спин-оффа захочется пересмотреть «Игру престолов», чтобы окончательно уложить в голове сложные переплетения этого удивительного фэнтезийного мира.