Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фотопроект «Heroes in the Shadow»: невидимый героизм родителей особенных детей

23 января 2026 года в 19:00 на втором этаже ТЦ Teika Plaza состоится официальное открытие документально-художественной выставки «Heroes in the Shadow». Этот документально-художественный фотопроект посвящён родителям, которые воспитывают детей с различными диагнозами и особенностями развития.

В центре внимания проекта - не медицинские формулировки и не сами диагнозы, а люди, чья жизнь необратимо изменилась в момент, когда они впервые услышали эти слова. В общественном восприятии ребёнок с инвалидностью чаще всего становится объектом сочувствия, тогда как путь его родителей остаётся почти незаметным. Между тем именно они проходят через страх, отрицание, боль, непринятие и берут на себя ежедневную ответственность без права на паузу.

Проект «Heroes in the Shadow» поднимает вопросы, о которых редко говорят вслух: что чувствует родитель, узнав диагноз? Как меняется его представление о будущем? С какими эмоциональными, физическими и социальными вызовами он сталкивается каждый день?

Проект вырос из личного опыта автора - многолетнего наблюдения за жизнью тёти, которая стала «руками и ногами» для своих двоих детей, не имея возможности отступить или пожаловаться. Эта история стала отправной точкой для более широкого исследования невидимого героизма, который остаётся за пределами общественного внимания.

Через фотографию и личные истории героев проект «Heroes in the Shadow» стремится сделать видимыми тех, кто привык быть сильным молча. Это высказывание о любви, выносливости и внутренней силе - о родителях, которые ежедневно совершают подвиг, не называя его так.

В проекте приняли участие 10 семей, включая тётю автора. Среди диагнозов детей - различные расстройства аутистического спектра, СДВГ, умственная отсталость, синдром Аспергера, синдром FOXP1, синдром Дауна, синдром Вольфа-Хиршхорна.

Выставка будет открыта до 13 февраля 2026 года.

Об авторе:

Наира Косян - фотограф, работающая с социально значимыми и документальными темами. В центре её внимания - человеческая уязвимость, внутренняя сила и истории, которые часто остаются вне поля общественного взгляда. Широкой аудитории Наира может быть известна по фотовыставке «What You Don’t Like But I Do», успешно представленной в Риге и Ереване. Проект «Heroes in the Shadow» стал для автора глубоко личным высказыванием, выросшим из собственного жизненного опыта и стремления через фотографию сделать видимыми тех, кто привык оставаться в тени...

#выставка #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
