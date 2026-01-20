Baltijas balss logotype
«Аквариум» выпустил «Странные новости с далёкой звезды»

Культура &
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Аквариум» выпустил «Странные новости с далёкой звезды»

Группа «Аквариум» выпустила новый альбом «Странные новости с далёкой звезды».

Альбом состоит из 10 песен, написанных в 2024-2025 годах, и уже игравшихся на концертах. Студийная версия заглавной песни была представлена несколько дней назад.

В записи альбома приняли участие: Борис Гребенщиков – голос, гитара; Константин Туманов – пианино, гармониум, аккордеон, Хаммонд, вурлитцер, глокеншпиль, церковный орган, голос; Александр Титов – бас, голос; Liam Bradley – drums, percussion, voice; Глеб Гребенщиков - percussion; Brian Finnegan – flutes, whistles; Aндрей Cуротдинов – скрипка; Leo Abrahams – guitar; а также множество приглашённых музыкантов.

В композиции «Горизонт» звучит хор из Андрея Макаревича («Машина времени»), Александра Васильева («Сплин»), Евгения Фёдорова (Tequilajazzz), Севы Гаккеля (экс-«Аквариум»).

albm.jpg

#культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
