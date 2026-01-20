Baltijas balss logotype
Прогноз кинорынка: главные претенденты на статус «самых успешных» в 2026

Культура &
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Мстители: Судный день"

Кадр из фильма "Мстители: Судный день"

Какие фильмы покорят мировой прокат в этом году?

Киноксезон 2025 года продемонстрировал устойчивость крупных франшиз, где такие хиты, как "Зоотрополис 2" и "Аватар: Огонь и пепел", уверенно преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Эксперты отрасли считают, что 2026 год тоже будет иметь свою "четверку лидеров", хотя общая стабильность киновселенных, в частности Marvel (MCU), сейчас находится под вопросом.

Рейтинг вероятности кассового успеха:

  1. "Мстители: Судный день" (Вероятность: 100%) Несмотря на колоссальный бюджет в 600 миллионов долларов, возвращение Роберта Дауни-младшего в новой роли делает этот фильм главным событием года. Миллиард долларов для этой картины считается не просто вероятным, а фактически гарантированным минимумом. От успеха "Судного дня" будет зависеть дальнейшая стратегия развития всей вселенной Marvel.

  2. "Человек-паук: Новый день" (Вероятность: 85%) Том Холланд остаётся одним из самых прибыльных актёров современности. Хотя фильм анонсируется как менее масштабный перезапуск после событий "Нет пути домой", стабильная популярность персонажа позволяет прогнозировать сборы на уровне 1,1–1,3 миллиарда долларов.

  3. "История игрушек 5" (Вероятность: 75%) Франшиза демонстрирует интересную тенденцию: пик прибыльности пришёлся на третью часть (1,57 млрд с учётом инфляции), после чего началось небольшое снижение. Главный риск для пятой части – ощущение завершённости истории ещё в предыдущих фильмах. Однако лояльность семейной аудитории, вероятно, поможет картине достичь десятизначного показателя.

  4. "Мандалорец и Грогу" (Вероятность: 60%) Disney возвращает "Звёздные войны" в кинотеатры после восьмилетнего перерыва. Хотя первые сезоны сериала были чрезвычайно популярными, спад интереса к последнему сезону вызывает определённые опасения. Кассовый успех будет зависеть от того, сможет ли трейлер превратить "хорошее настроение" в "обязательное к просмотру событие".

Отдельным претендентом на прорыв называют проект Кристофера Нолана "Одиссея", который может стать пятым игроком в этом списке, учитывая высокий уровень доверия зрителей к режиссёру после триумфа "Оппенгеймера".

#культура #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео