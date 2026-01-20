Аргентинский музыкант Алан Кортис, работающий в жанрах саунд-арта, шумовой музыки, свободной импровизации, электроакустической музыки и нойз-рока, выступит 24 января в 20:00 в рижском баре Aleponija.

Кортис является основателем экспериментальной рок-группы «Reynols», а также участвует во французском ансамбле «L'Autopsie a révéle que la mort était Due à l'Autopsie». С ним в Риге выступит латвийский барабанщик Ринальдс Максимов.

Планируется, что 24 и 25 января в баре Aleponija Кортис также проведет мастер-класс по «глубокому слушанию», предназначенный для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. Участие бесплатное.

Семинар состоит из набора различных мероприятий, направленных на изучение возможностей восприятия на слух и расширение перцептивного потенциала этих возможностей. На семинаре будет объяснена, например, разница между «слышать» и «слушать», а также различные уровни восприятия на слух. Он в основном основан на практических упражнениях, призванных активно вовлечь всех участников.