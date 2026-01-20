Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге состоится концерт и мастер-класс аргентинского музыканта Алана Кортиса 0 97

Культура &
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: Publicitātes foto

Publicitātes foto

Аргентинский музыкант Алан Кортис, работающий в жанрах саунд-арта, шумовой музыки, свободной импровизации, электроакустической музыки и нойз-рока, выступит 24 января в 20:00 в рижском баре Aleponija.

Кортис является основателем экспериментальной рок-группы «Reynols», а также участвует во французском ансамбле «L'Autopsie a révéle que la mort était Due à l'Autopsie». С ним в Риге выступит латвийский барабанщик Ринальдс Максимов.

Планируется, что 24 и 25 января в баре Aleponija Кортис также проведет мастер-класс по «глубокому слушанию», предназначенный для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. Участие бесплатное.

Семинар состоит из набора различных мероприятий, направленных на изучение возможностей восприятия на слух и расширение перцептивного потенциала этих возможностей. На семинаре будет объяснена, например, разница между «слышать» и «слушать», а также различные уровни восприятия на слух. Он в основном основан на практических упражнениях, призванных активно вовлечь всех участников.

Читайте нас также:
#Рига #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Картина Надежды Изеневой "Июльская жара"
Изображение к статье: Фотопроект «Heroes in the Shadow»: невидимый героизм родителей особенных детей
Изображение к статье: Кадр из трейлера
Изображение к статье: Легенда электронной танцевальной музыки Пит Тонг возвращается в Латвию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео