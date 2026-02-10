Baltijas balss logotype
Кэтрин Зета-Джонс сыграет в психологическом триллере «Купидон»

Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Звезда "Уэнсдэй" сыграет неортодоксального консультанта по вопросам брака.

Практикующая счастливый брак в сериале "Уэнсдэй" Кэтрин Зета-Джонс попробует поделиться секретами плодотворной семейной жизни в психологическом триллере "Купидон" ("Cupid"). Обладательница "Оскара" сыграет консультанта по вопросам брака, использующего в своей работе с переживающими нелучшие времена парами неортодоксальный подход. Режиссером фильма выступит Тейт Тейлор ("Прислуга") по сценарию, написанному братьями Кэри Ван Дайком и Шэйном Ван Дайком ("Не беспокойся, дорогая").

Сюжет "Купидона" строится вокруг пары, пытающейся спасти трещащий по швам брак во время интенсивных сессий в доме загадочной консультантки (Кэтрин Зета-Джонс). То, что начинается как попытка примирения, быстро оборачивается кошмаром, когда ее методы становятся все более жесткими и угрожающими.

"Очень может быть, что после этого фильма вы больше никогда не захотите обращаться к семейному психологу. Или, возможно, захотите - если сможете это выдержать. Я в восторге от предстоящей совместной работы с Кэтрин. Нет более подходящей актрисы, чтобы оживить этот уникальный триллер", - говорится в заявлении Тейта Тейлора.

Съемки "Купидона" запланированы на конец лета - начало осени 2026 года в Натчезе, штат Миссисипи. Продюсерами выступают Джон Норрис, Тейлор и Райан Смит. Права на международный прокат "Купидона" будет представлять на European Film Market компания Upgrade, назвавшая триллер "умным, камерным, но масштабным фильмом жанра" с "звездой мирового уровня и режиссером, который последовательно создает успешные, ориентированные на аудиторию триллеры".

#культура #брак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео