Американские мыши доказали, что супруги должны спать раздельно (ВИДЕО)

«Сон с партнером может негативно отразиться на отдыхе», установили за океаном. Наука США на мышах доказала, что спать надо по отдельности.

«Если у вас проблемы со сном, причиной может быть общая с партнером кровать, утверждают исследователи Мичиганского университета. Группа ученых во главе с доцентом психологии и неврологии Адой Эбан-Ротшильд пришла к такому выводу, наблюдая за сном мышей: специалисты заметили, что грызуны ищут физического контакта перед сном и прижимаются друг к другу, хотя во сне они невольно мешают друг другу выспаться. Ада Эбан-Ротшильд и ее коллеги предположили, что желание спать вместе обусловлено продиктованной эволюцией потребностью в безопасности. Точно так же совместный сон мешает как следует отдохнуть людям. Помимо прочего, указали исследователи, страдающие бессонницей люди рискуют лишить здорового сна партнера».

В прежние времена, в аристократических кругах, например, практиковался именно раздельный сон. Каждый король, принц или же падишах имел свои отдельные покои, куда он был волен приглашать свою даму сердца. Что же касается женщин, то в их распоряжении были персональные роскошные будуары, где ничто не могло помешать отдыху.

Если верить неофициальной статистике, то в каждых четвертых отношениях партнеры страдают от недосыпа. А среди причин заявлены храп, недостаток свежего воздуха в комнате, чрезмерная подвижность второй половинки и разница в биоритмах.

Храпящий супруг, например, отнимает у второй половинки в среднем 49 минут сна. А эксперты в области изучения человеческих взаимоотношений утверждают, что ночь, проведенная в разных кроватях, поддерживает любовь и чувство привязанности. Однако многие не рискуют на ночную сепарацию именно из страха утратить сексуальное влечение.