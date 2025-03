Your browser does not support the video tag.

В новом документальном фильме «Любитель мужчин» рассказывается о мужчинах-любовниках бывшего президента на протяжении многих лет, включая того, кто, возможно, был любовью всей его жизни. Портал Thedailybeast.com cообщает, что новый фильм «Любитель мужчин: Нерассказанная история Авраама Линкольна», который снял режиссер Шон Петерсон, проливает свет на отношения с мужчинами, которые, по словам киноведов, были у Линкольна на протяжении всей его жизни. Когда трейлер фильма вышел в начале этого лета, он сразу же вызвал возмущение из-за обвинений в том, что Линкольн мог быть геем или сексуально неустойчивым. Илон Маск и Бен Шапиро выступили против, а разделы комментариев в постах о фильме заполнились сарказмом. В недавнем интервью перед премьерой фильма в кинотеатрах 6 сентября Питерсон рассказал изданию The Daily Beast, что его не удивляет напряженный дискурс. На самом деле, именно противоречивая природа содержания фильма — причина, почему он был так увлечен его созданием. Впервые он узнал о теории о том, что у Линкольна были любовники-мужчины, из книги Кларенса Артура Триппа 2005 года « Интимный мир Авраама Линкольна». С тех пор он провел годы, исследуя эту тему, включая беседы с учеными и профессорами различных университетов. В этом эксклюзивном клипе они обсуждают, как Линкольн впервые приехал в Спрингфилд, штат Иллинойс, будучи молодым, нищим адвокатом. Четыре года он не просто жил с мужчиной по имени Джошуа Фрай Спид, они делили постель. Это была «страсть с первого взгляда», говорит один историк в клипе. «Но она перерастает в нечто большее, чем просто страсть. Я убежден, что между этими двумя мужчинами есть любовь». Фильм «Любитель мужчин» уже вышел в прокат, и дискуссии вокруг него набирают обороты.

