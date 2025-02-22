Ряску признали овощем в Европе

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) одобрило ряску для употребления в пищу, что делает это растение официальным овощем на территории континента.

Хотя в Европе и Северной Америке ряска традиционно использовалась для производства биотоплива, в Юго-Восточной Азии она давно входит в рацион людей. Голландские ученые из Университета Вагенингена потратили около десяти лет, чтобы доказать безопасность и питательную ценность ряски.

Это растение признано суперфудом, поскольку содержит до 40 % белков, 35 % углеводов и 20 % минералов. Оно быстро растет, не требует пестицидов и может культивироваться в парниках и вертикальных фермах, что делает его удобным для городского сельского хозяйства.

Во время тестирования ряску добавляли в супы, рагу, киш и ризотто. Участники отметили ее «ореховый» вкус и сравнили с шпинатом.