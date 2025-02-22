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Ряску признали овощем в Европе 1

Дом и сад
Дата публикации: 22.02.2025
BB.LV
Ряску признали овощем в Европе

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) одобрило ряску для употребления в пищу, что делает это растение официальным овощем на территории континента.

Хотя в Европе и Северной Америке ряска традиционно использовалась для производства биотоплива, в Юго-Восточной Азии она давно входит в рацион людей. Голландские ученые из Университета Вагенингена потратили около десяти лет, чтобы доказать безопасность и питательную ценность ряски.

Это растение признано суперфудом, поскольку содержит до 40 % белков, 35 % углеводов и 20 % минералов. Оно быстро растет, не требует пестицидов и может культивироваться в парниках и вертикальных фермах, что делает его удобным для городского сельского хозяйства.

Во время тестирования ряску добавляли в супы, рагу, киш и ризотто. Участники отметили ее «ореховый» вкус и сравнили с шпинатом.

#полезно знать
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го февраля

    В принципе и луб с деревьев жрать можно после многочасовой варки. Там тоже разные вкусы, в зависимости от породы. Но нажраться этим говном нельзя. Не зря люди перешли на сельхозкультуры, а иначе бы так и жрали ряску и корни осоки с молодым папортником. Жрите сами эту ряску "сверполезную". Я в лесах отжил довольно в длительных шатаниях, на подножном корме и знаю, что ничем там (в нашей полосе) нажратся толком нельзя, даже в конце лета и осенью.

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