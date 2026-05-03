На Филиппинах проснулся вулкан Майон

Дата публикации: 03.05.2026
В провинции Алабай началось извержение вулкана Майон, из-за чего небо над регионом затянуло густым дымом и пеплом. Под пеплопад попали города Камалич и Гинобатан, сообщили в PHIVOLCS.

Как передает bb.lv, об этом сообщило местное издание GMA News Online.

На филиппинском острове Лусон началось извержение самого активного вулкана страны — Майона. Об этом сообщили местные СМИ, включая GMA News Online и Bombo Radyo. Небо над провинцией Албай затянуло густыми клубами дыма, а вулканический пепел уже накрыл более полусотни районов, включая города Камалиг и Гинобатан.

Жителей провинции призвали соблюдать осторожность и временно воздержаться от посещения опасных зон, особенно оврагов и речных русел, где могут образовываться потоки горячего газа и обломков.

Вулкан Майон высотой почти два с половиной километра известен своим грозным нравом: за четыре столетия он извергался более пятидесяти раз.

#безопасность #Филиппины
