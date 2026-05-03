Как и следовало ожидать, те, кто отвечает в Латвии за привлечение инвестиций, балуются приписками и очковтирательством, следует из сюжета передачи «Aizliegtais paņēmiens».

Латвия отчиталась о «рекордном миллиарде» привлеченных инвестиций, но за красивой цифрой скрылась важная деталь: речь идет не о реально вложенных деньгах, а во многом о намерениях инвесторов. Сами иностранные компании предупреждают, что большие проекты в стране по-прежнему тормозят бюрократия, нехватка специалистов и медленные согласования.

Обнародованные в начале года данные Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) о привлеченном миллиарде евро иностранных инвестиций оказались не такими однозначными. Как выяснила передача «Aizliegtais paņēmiens» и признает сама глава агентства Иева Ягере, эту сумму составляют намерения инвесторов и обещания на будущее, а не уже фактически вложенные деньги.

Реальные показатели заметно скромнее. Данные Lursoft показывают рост иностранного капитала только примерно на 300 млн евро, а данные Банка Латвии — на 900 млн евро. По сравнению с Литвой и Эстонией инвестиционного рывка в Латвии не видно.

«Мы боремся от имени инвесторов. Мы рассказываем руководителям государства, что нужно изменить, чтобы результаты были еще лучше. Часто к нам прислушиваются, но не всегда что-то фундаментально меняется», — сказала Ягере.

Иностранные компании уже давно ждут от политиков ясного плана: как в Латвии будет развиваться человеческий капитал, как будет решаться вопрос энергетики и, главное, как ускорить административные процессы в госучреждениях. В этой сфере это также называют «зеленым коридором».

«Многие предприятия находятся в этом "зеленом коридоре", однако процесс все равно движется не так быстро, как мы ожидаем. Иногда не хватает ресурсов — например, в вопросах оценки воздействия на окружающую среду», — признал руководитель Совета иностранных инвесторов и председатель правления Schwenk Latvija Райнхольд Шнайдер.

На это же указывают и опрошенные передачей иностранные инвесторы. Хотя работу LIAA они оценивают положительно, у них есть опасения: не задерживаются ли крупные проекты, особенно в энергетике, из-за бюрократии и нехватки квалифицированных специалистов в государственном аппарате.

«В аппарате нашей государственной службы таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки, а проектов было гораздо больше. По этой причине ряд проектов до сих пор ждет в очереди и просто не был рассмотрен», — сказала руководитель Ignitis Renewables в Латвии Байба Лаце.

Член правления Pars termināls Неллия Гейба также отметила, что процесс не всегда идет так быстро, как хотели бы инвесторы. По ее словам, ощущается нехватка экспертов как в стройуправлении, так и в Государственной службе окружающей среды.

«Из-за физической нехватки мощности у учреждений не соблюдаются даже установленные законом сроки», — добавила она.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис заявил, что в Сейме сейчас рассматривается законопроект, связанный с оценкой воздействия на окружающую среду. «Продвигается, конечно, сложно», — признал он.

Депутат Сейма Айва Виксна считает, что Латвии не хватает стратегии. По ее словам, при наличии понятного плана инвесторам было бы проще понимать ситуацию. «Не этот "зеленый коридор" или что-то еще является причиной, почему, например, выбирают Литву не только в этих вопросах», — сказала Виксна.

Для сравнения: в Литве в прошлом году накопленный объем иностранных инвестиций вырос более чем на 4 млрд евро. На этом фоне латвийские заявления о рекордном миллиарде выглядят куда менее убедительно.