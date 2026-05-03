Каждый день ученые по всему миру делают множество открытий. Невозможно оценить, какие из них важнее, а какие менее значимы, но работа специалистов из Бристольского университета определенно заслуживает внимания! Команда смелых исследователей выяснила, каким крысам нравится щекотка, а каким нет. Не смейтесь! Это открытие является важным шагом к пониманию поведения животных.

В соответствии с исследованием, опубликованным в журнале Current Biology, ученые смогли выяснить, какие крысы получают удовольствие от щекотки, а какие нет, анализируя их вокализации в лабораторных условиях. Это может показаться несколько легкомысленным, однако данное открытие предоставляет новое понимание эмоционального благополучия животных, что является ключевым аспектом научных исследований на этих маленьких существах.

Исследователи давно предполагали, что высокие звуки, которые издают крысы во время щекотки или игры, напоминают человеческий смех, но не имели возможности подтвердить это. Недавнее исследование четко связывает количество вокализаций с эмоциональной реакцией конкретной крысы.

«Способность измерять положительные эмоциональные реакции у животных — это путь к улучшению их благосостояния», — отметила ведущий автор исследования и профессор психофармакологии Бристольского университета Эмма Робинсон. «В нашем исследовании мы продемонстрировали, что вокализации, производимые крысами в ответ на щекотку, точно отражают их эмоциональный опыт, который легко поддается измерению».

Кроме вокализаций, крысы могут демонстрировать свои положительные эмоции через груминг. Груминг — это процесс очистки шерсти другого животного от грязи и паразитов. Этот акт заботы способствует укреплению связи между двумя крысами.

В настоящее время команда, работающая с Робинсон, стремится выяснить, указывает ли писк крысы на эмоциональное благополучие в других ситуациях. «Если нам удастся заметить это и в других обстоятельствах, это может дать нам лучшее понимание крыс и помочь создать более комфортные условия для животных в лабораториях».

5 интересных фактов о крысах

Крысы способны запоминать пройденный путь и использовать эту информацию для возвращения назад.

Они обладают хорошим чувством ориентации и могут легко находить дорогу в незнакомой местности.

Крысы умеют плавать под водой, закрывая ноздри специальными мышцами.

Эти грызуны способны распознавать человеческие лица.

Крысы могут прыгать на высоту до 1 метра.