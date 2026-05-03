Дроны ВСУ в ночь на воскресенье, 3 мая, массированно атаковали Ленинградскую область. Об угрозе атаки в регионе было объявлено накануне поздним вечером. Отражение ударов беспилотников продолжалось всю ночь.

"Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск", - написал в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, "в результате отражения атаки" в порту "возникло возгорание", последствия которого уже ликвидированы: "Разлива нефтепродуктов не зафиксировано". Кроме того, Дрозденко сообщил о более чем 60 сбитых БПЛА.

Порт Приморск - один из крупнейших перевалочных пунктов для экспорта российской нефти и дизельного топлива. По данным агентства Reuters, за 2025 год из него было экспортировано 16,8 млн тонн нефтепродуктов. В конце марта текущего года он, а также порт Усть-Луга уже несколько раз подвергались атакам дронов. 22 марта оба порта приостановили погрузку нефти и нефтепродуктов.

Аэропорт Пулково останавливал прием и выпуск рейсов на 5 часов.

В ходе обстрела ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в санкт-петербургском аэропорту Пулково, сообщили в Росавиации. Об их отмене было объявлено только шесть часов спустя. Петербургское издание "Фонтанка" пишет, что они действовали на протяжении как минимум пяти часов.

Кроме того, вечером 2 и в ночь на 3 мая ограничения вводили в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Пензы, Геленджика, Сочи, Костромы, Пскова, а также московских аэропортов Шереметьево и Внуково. Затронуты были и возможности воздушного движения в и из Калининградской области РФ, добавиили в Росавиации.

Минобороны РФ отчиталось о сбитии 334 украинских БПЛА

Всего в ночь на 3 мая российские военные сбили и перехватили 334 украинских беспилотника, сообщили в министерстве обороны РФ. Это произошло в небе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и аннексированного Крыма, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.