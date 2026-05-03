Французскую пивоварню вынудили отказаться от John Lemon после претензий Йоко Оно

Дата публикации: 03.05.2026
Вдова Джона Леннона, Йоко Оно, потребовала прекратить продажу крафтового пива John Lemon во Франции, заявив о нарушении прав на торговую марку. Производителю пригрозили крупными штрафами и ежедневными санкциями за использование названия.

Вдова участника The Beatles Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни L`Imprimerie прекратить продажу крафтового пива под названием John Lemon, сославшись на нарушение зарегистрированной ею торговой марки.

Как передает bb.lv, об этом пишет The Guardian.

По словам владельца пивоварни Орельена Пикара, компания в течение пяти лет выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону, в качестве шутки и дани уважения.

Однако в апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов Оно с требованием немедленно прекратить использование названия под угрозой штрафа до 100 000 евро и 1 500 евро за каждый день нарушения.

После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся около 5 000 бутылок до 1 июля, после чего использование названия должно быть прекращено. По словам Пикара, пиво быстро раскупается.

История с John Lemon вновь показала, насколько строго охраняются права на имена и образы культовых фигур, пишет bb.lv. Даже ироничные или «уважительные» отсылки могут обернуться юридическими последствиями — особенно когда речь идет о наследии легенд вроде The Beatles.

