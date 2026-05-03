Семь продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые стоит включить в рацион

Дата публикации: 03.05.2026
Клетчатка способствует улучшению пищеварительных процессов и предотвращает развитие воспалений. Издание EatingWell представило список продуктов, богатых этим важным нутриентом.

 

Ягоды

Наибольшее количество клетчатки содержится в таких ягодах, как малина и ежевика. Уровень этого полезного вещества в ягодах колеблется от 3 до 8 г на 100 г продукта. Включение ягод в повседневный рацион оправдано, так как они также богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья. Их можно добавлять в каши, йогурты и смузи как в свежем, так и в замороженном виде.

Гранаты

В 100 г зерен граната содержится 7 г клетчатки. Этот продукт имеет широкий спектр применения в кулинарии. Гранат можно использовать в салатах, маринадах, пастиле, мармеладе и соках. Сочный рубиновый фрукт богат антоцианином, который способствует снижению воспалительных процессов в организме.

Тропические фрукты

Эти фрукты также содержат значительное количество клетчатки. Например, в 100 г маракуйи — около 25 г этого нутриента, в гуаве — 9 г, в киви — 5 г, а в манго — 3 г. Кроме того, тропические фрукты богаты витамином С и калием.

Груши

В одной груше среднего размера содержится почти 6 г клетчатки, причем большая часть этого ценного макронутриента находится в кожуре. Груши имеют низкий гликемический индекс, что означает, что содержащийся в них сахар медленно всасывается в кровь. Груши можно употреблять в свежем виде, запекать, добавлять в салаты и десерты.

Апельсины

При упоминании об апельсинах мы часто вспоминаем о высоком содержании витамина С в этих цитрусовых. Однако этот солнечный фрукт также содержит значительное количество клетчатки — около 3 г в одном апельсине. Кроме того, апельсины содержат много воды, что помогает удовлетворить суточные потребности в жидкости.

Яблоки

Как и груши, яблоки являются хорошим источником клетчатки. Чтобы получить максимальную пользу от фруктов, не очищайте их перед употреблением. В одном среднем яблоке содержится около 4 г клетчатки. Яблоки можно есть свежими, запекать, фаршировать, делать сок, пюре или использовать для выпечки пирогов и кексов.

Авокадо

«Половинка авокадо содержит почти 7 г клетчатки, а также полезные для сердца мононенасыщенные жиры. Мякоть авокадо обладает противовоспалительными свойствами», — отмечает издание EatingWell.

Все перечисленные фрукты и ягоды полезны как в свежем, так и в приготовленном виде. Старайтесь питаться разнообразно и сбалансированно, включая в свой рацион продукты, богатые клетчаткой.

