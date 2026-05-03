С наступлением теплого сезона велосипеды вновь становятся популярным видом транспорта, но вместе с этим увеличивается и число рисков. По данным страховой компании, каждое третье обращение связано с кражами.

Как объясняет директор департамента страховых возмещений Иво Данче, хотя именно кражи приносят самые большие убытки, чаще всего велосипеды повреждаются при наезде на яму, столкновении с препятствием, потере равновесия или из-за повреждения шин и других деталей. Нередко при этом травмы получают и сами велосипедисты.

Для воров — «хорошая добыча»

За последние три года половина, или 50%, связанных с велосипедами заявлений касались различных повреждений. В 34% случаев велосипед был украден, а примерно в 15% случаев травмы получил сам велосипедист.

«Повреждения велосипеда обычно происходят в очень повседневных обстоятельствах, например после наезда на яму, бордюр или другое препятствие. Типичны также проколы шин о стекло или строительный мусор. Реже велосипеды повреждаются в столкновениях с автомобилем или другим велосипедистом. Однако самые большие убытки велосипедистам чаще всего приносят именно кражи: средняя компенсация за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях она составляет около 180 евро», — рассказывает Иво Данче.

Велосипеды «исчезают» даже днем и в людных местах

Хорошо просматриваемое место, замок или светлое время суток не мешают ворам добраться до желанного велосипеда. Самые крупные страховые случаи, заявленные за последние три года, показывают: злоумышленники выбирают велосипеды не только в отдаленных или плохо освещенных местах, но не боятся совершать кражи и днем, там, где ходят люди.

Например, фирма выплатила 1340 евро компенсации за велосипед, украденный со школьного двора. В другом случае 1270 евро были выплачены за велосипед, украденный в рабочее время с автостоянки. Еще в одной ситуации 1110 евро составила компенсация за велосипед, похищенный со двора многоквартирного дома, хотя он был пристегнут на специальной стоянке.

Среди крупнейших случаев также была страховая выплата в размере 909 евро за велосипед, украденный со стоянки у торгового центра, и 885 евро за велосипед, похищенный на сельской недвижимости.

«В то же время мы видим, что не всегда крадут весь велосипед. Воры часто выбирают и отдельные детали и оборудование — руль, тормоза, переключатели, колеса, фонари и даже только сиденья. Но и в таких ситуациях велосипед оказывается поврежден, и нужны вложения, чтобы его восстановить. Если страховки нет, это может означать несколько сотен евро непредвиденных расходов», — говорит Иво Данче.

В авариях страдают не только велосипеды, но и сами велосипедисты

В происшествиях повреждаются не только велосипеды — травмы получают и сами водители. Достаточно одной незамеченной ямы, резкого маневра или столкновения с препятствием, чтобы обычная поездка закончилась не только испорченным велосипедом, но и травмами.

В практике компании был случай, когда велосипедист, двигаясь по лесной тропе, врезался плечом в дерево и получил травму. В другой ситуации ребенок, съезжая на велосипеде с горки, упал и сломал предплечье.

Травмы получают и при попытке избежать столкновения с пешеходом, при потере равновесия на мокрой и скользкой дороге, а также при неудачных маневрах. Например, в одном случае велосипедист упал, пытаясь избежать наезда на пешехода. В другом случае велосипедист отправился на прогулку в дождливую погоду, у него соскользнула нога с педали, и он ударился о велосипед. Был и случай, когда у ребенка, сидевшего на багажнике, ногу затянуло в спицы. «Велосипедисты часто думают о том, как защитить сам велосипед, но нужно помнить, что не менее важно защитить и себя. Падение, яма или незамеченное препятствие могут закончиться не только проколотой шиной или погнутым колесом, но и переломами, ушибами и другими травмами. Поэтому с началом велосезона все больше людей страхуют не только свой велосипед, но и выбирают страхование от несчастных случаев. Правда, это не отменяет того, что во время езды на велосипеде нужно обращать внимание на выбранный маршрут и дорожное покрытие, а также на свой стиль езды и безопасность — использовать шлем, защиту для коленей и локтей», — рассказывает Иво Данче.