Канье Уэста заметили в Лос-Анджелесе в футболке со свастикой, — TMZ Позже в 𝕏 он признался, что всегда мечтал носить такую одежду, а также попросил ювелиров помочь ему создать цепочку со свастикой. В середине февраля сайт Канье Уэста Yeezy.com заблокировали после старта продаж футболок с нацистской символикой, на продвижение которых во время Супербоула он потратил $7 млн. Канье Уэст регулярно попадает в центр скандала из-за своего неоднозначного отношения к идеологии нацизма — он показывает свастики, признается в любви Адольфу Гитлеру, называет себя нацистом и критикует евреев и чернокожих.

