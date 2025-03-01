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Канье Уэста заметили в Лос-Анджелесе в футболке со свастикой 1

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV

Канье Уэста заметили в Лос-Анджелесе в футболке со свастикой, — TMZ

Позже в 𝕏 он признался, что всегда мечтал носить такую одежду, а также попросил ювелиров помочь ему создать цепочку со свастикой.

В середине февраля сайт Канье Уэста Yeezy.com заблокировали после старта продаж футболок с нацистской символикой, на продвижение которых во время Супербоула он потратил $7 млн.

Канье Уэст регулярно попадает в центр скандала из-за своего неоднозначного отношения к идеологии нацизма — он показывает свастики, признается в любви Адольфу Гитлеру, называет себя нацистом и критикует евреев и чернокожих.

#звезды #символика
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Комментарии (1)

  • AE
    Al Ekses
    2-го марта

    Ещё один дурак со скрытой мечтой быть абажуром.

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