Депутатом от Латвийской партии регионов может стать подозреваемый в педофилии

Представителя спортивного клуба Babīte Гирта Й., которого подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, не исключат из списка кандидатов в муниципальные депутаты от Латвийского объединения регионов.

Как сообщал bb.lv, тревогу подняли родители детей: заявили, что в футбольном лагере в Барселоне, в Испании, где отдыхали и занимались 11- и 12-летние подростки из Латвии, возможно, происходило сексуальное насилие.

В Госполиции отреагировали быстро. «Да, мы действительно установили наличие состава преступления и в тот же вечер задержали одного человека. Он признан подозреваемым. Суд избрал для этого человека меру пресечения — заключение под стражу», — сказал Вилнис Наглис, начальник 1-го бюро Управления Уголовной полиции.

Как стало известно Латвийскому телевидению, в преступлении подозревается Гирт Й., и он не только представитель спортивного клуба Babīte, но и кандидат в депутаты на выборах в самоуправление Марупского края. Партия, от которой он баллотируется (Латвийское объединение регионов), призывает Центральную избирательную комиссию исключить мужчину из списка.

Однако в ЦИК говорят, что исключить его из списка — невозможно.

«Закон о выборах в самоуправления не предусматривает возможность исключить человека из списка, если он задержан или против него выдвинуто обвинение или мера пресечения. Для этого должен быть приговор суда, человек должен быть осуждён за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», – цитирует LSM+ представителя ЦИК Андрея Вайварса.