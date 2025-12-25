Злой и отцензурированный рэп, добрый инди, Надежда Кадышева и Лариса Долина, Ваня Дмитриенко и «Бонд с кнопкой», а также музыкальная интерпретация «Урал-батыра» сошлись в 2025 году с ИИ-артистами.

Музыкальный обозреватель РБК Life и автор телеграм-канала «Нормальный инди-рок» Дмитрий Ханчин составил подробный отчет о главных героях, злодеях и заметных явлениях в музыке уходящего года.

Одним из самых громких и резонансных явлений на российской музыкальной сцене стал успех группы «Бонд с кнопкой». Инди-фолк-коллектив существует уже несколько лет. Прежде это была нишевая история, но все изменилось этой весной, когда песня «Кухни» возглавила чарты «Яндекс Музыки» и «VK Музыки», где обошла треки поп- и рэп-исполнителей.

Продолжение этой истории случилось осенью, когда на фоне выхода альбома «Дом» в соцсетях разгорелось массовое обсуждение группы. Участники дискуссии разделились на два лагеря: одни радовались, что гитарная музыка опять может быть популярной в России, другие же обвиняли фронтмена «Бонда с кнопкой» Ивана Золотухина в графоманских текстах — больше всего вопросов вызвала строчка «свобода цвета кителя Сталина» из песни «Сидр». Так или иначе, 2025-й группа оканчивает в статусе большого хедлайнера — этот год стал для «Бонда» действительно прорывным.

«Новые добрые»

Другим явлением, которое активно обсуждали в российской музыкальной среде, стала музыкальная волна, получившая название «новые добрые». Все началось с поста, в котором книжный блогер Дмитрий Горшенин рассказывал, как сходил на концерты групп «Бонд с кнопкой», «Сова» и «Дайте танк (!)», и поделился наблюдением: «Мне кажется, на российской независимой сцене набрала влияние волна доброго рока — музыки, которая черпает силу в уязвимости и делает личный опыт универсальным».

Сам термин «новые добрые» употребил автор канала «Сломанные пляски» Николай Редькин, словосочетание подхватили и другие журналисты. К волне были причислены Сироткин, Рушана, Yerkatt, Beautiful Boys и другие артисты, исполняющие комфортную, утешительную, преимущественно гитарную музыку. В итоге на «Яндекс Музыке» появился целый тематический плейлист.

Самоцензура рэперов

В этом году вступил в действие закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете, и русский рэп резко перестал быть злым. Лейблы и музыкальные сервисы заранее просят артистов проверить свои треки на упоминания запрещенных веществ и способов их употребления.

Многие артисты стали вносить изменения в свои треки: заглушать отдельные слова, а в некоторых случаях переписывать целые строчки. Группа «АК-47» в значительной степени отцензурировала свою дискографию. Например, вместо «я люблю драгс сортов особо прущих» теперь звучит «я люблю бакс, но рубль наш покруче».

Один из самых популярных современных российских рэперов Icegergert пошел дальше и заглушил в своих песнях слова «мафия», «ограбить» и «бандит». Связано это с недавним скандалом: в отношении артиста возбудили уголовное дело, после того как он публично поднял тост: «Жизнь ворам!» В итоге рэпер принес публичные извинения и выплатил штраф 2 тыс. руб.

Восхождение саундклауд-рэпа

За последние несколько лет в России появилось новое музыкальное течение — саундклауд-рэп, или СК-рэп. Множество молодых людей записывают и выкладывают в соцсети саундклауд-треки, которые там же находят огромное количество таких же молодых слушателей (притом что сайт на территории России заблокирован). Саундклауд-сцена обрела такую силу, что выходит из андеграунда в мейнстрим: главная звезда Madk1d уже катается с турами по стране, артисты вроде Fortuna 812 и Темного Принца становятся главными фрешменами сезона и захватывают чарты.

Саундклауд-рэп — это хип-хоп с перегруженными басами, шипящими ударными, плывущим синтезаторным звуком, эмо-мотивами и общей неформальной эстетикой. Соцсеть стала для представителей жанра свободным полем для самовыражения: туда заливают сырые треки без сведения или, например, песни на чужие биты. Но есть и обратная сторона: на этой площадке невозможна монетизация, и отчасти поэтому главные артисты этой сцены выходят на другие сервисы. Поклонники жанра уже провозгласили смерть СК-рэпа, ну а широкие массы только начинают о нем узнавать.

Macan и новый «пацанский рэп»

В противовес нефорскому СК-рэпу большой популярностью в России пользуется «пацанский рэп», переживающий мощное возрождение. Самый популярный представитель жанра Macan отправился служить в армию, выпустив перед этим альбом-блокбастер Bratland, но и другие артисты не отстают.

апример, в уходящем году этапные работы выпустили два самых популярных представителя питерского объединения «52-х» — ALBLAK 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG. «Улица меня знает, районы за меня скажут», — зачитывает последний, и «улица» в лице миллионов слушателей подтверждает его слова: у слушателей и правда появился запрос на суровые премудрости от «четких парней». Противостояние нефорской и пацанской ветвей русского рэпа критики уже охарактеризовали как «конфликт западников и славянофилов».

AY YOLA и другой новый фолк

Весной в одночасье зажглась звезда молодой группы из Башкирии. AY YOLA сочетает традиционные инструменты с современной электроникой. Рилс с отрывком из их песни Homay за несколько дней набрал несколько миллионов просмотров. Сюжет у видео простой, но цепляющий: красивая девушка в пышной меховой шапке поет на башкирском языке под синтвейв.

Уже к лету AY YOLA была хедлайнером на многих фестивалях, а осенью подкрепила успех выходом дебютного альбома Ural Batyr. К слову, эта группа — семейное предприятие: автор музыки — продюсер из Уфы Руслан Север, а та самая девушка в шапке — его дочь Адель.

Успех AY YOLA укладывается в общий тренд на возрождение и реактуализацию фолка: от виральной «Матушки» Татьяны Куртуковой до более нишевых проектов вроде Settlers, Hodila Izba и «Комонь» — многие отечественные музыканты практикуют «возврат к корням», и их музыка находит свою аудиторию.

Кадышева, Буланова, Долина

В уходящем году на слуху у всех были имена трех опытных представительниц российской эстрады.

Сперва огромную популярность у зумеров набрала Надежда Кадышева. Ее треки завирусились в TikTok и рилсах, и в результате с января по июль этого года продажи билетов на концерты исполнительницы выросли более чем в 30 раз, а сама она стала одной из самых высокооплачиваемых певиц страны. Толпы молодых людей наряжались в кокошники и ходили на выступления «Золотого кольца» как на необычные рейвы.

Следом за Кадышевой новый виток популярности настиг Татьяну Буланову — ее можно было увидеть в лайнапах главных фестивалей этого года. Отдельного внимания удостоилась команда артистки: летом в Сети завирусился ролик с чрезвычайно меланхоличными участниками подтанцовки. Неторопливый, минималистичный танец стал мемом и принес исполнительнице дополнительный трафик. Правда, в ноябре стало известно, что Буланова больше не будет работать с этой командой: певица обвинила их в предательстве и заявила, что они «не выдержали испытания медными трубами».

Под конец года еще одной обсуждаемой персоной стала Лариса Долина. Резонанс, правда, вызвали не песни или концерты, а скандальная ситуация с продажей квартиры. Певица неожиданно стала лицом мошеннической схемы — появился даже термин «эффект Долиной». На музыкальной карьере исполнительницы вся эта ситуация сказалась не лучшим образом: в интернете ей объявили бойкот, продажи билетов резко упали.

Детские хиты: «Сигма-бой» и «Барабулька»

Песня «Сигма-бой» от юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской (на момент выхода трека им было по 11 и 12 лет) прогремела на всю страну. Трек вышел еще в 2024-м, но в начале 2025-го попал на седьмую строчку международного чарта Billboard, уместившись рядом с Билли Айлиш и Кэти Перри. История схожа с тем, как в 2023-м мировой интернет взорвала песня «Мой мармеладный» Кати Лель.

Еще одним детским хитом стала «Барабулька» от 13-летнего блогера Вовы Солодкова. Опять же, трек появился в 2024-м, а в этом году залетел в тренды и превратил исполнителя в суперзвезду. Теперь Солодкова, юношу с ювенильным ревматоидным артритом, можно увидеть в самых неожиданных местах: в роли андроида Карлсона в сериале «Волшебный участок» или в качестве приглашенного гостя на концерте рэпера Хаски.

Успех Вани Дмитриенко

К финалу осени беспощадный успех настиг Ваню Дмитриенко — к 20 годам он успел стать самым юным обладателем «Золотого граммофона», написать хит для Григория Лепса и сыграть в громких сериалах. Юноша, прославившийся в 15 хитом «Ты Венера, я Юпитер», теперь собирает стадионы. Особую популярность он обрел у аудитории 30+: взрослые слушатели признаются, что его песни вызывают у них чувство ностальгии и переносят в их собственную молодость.