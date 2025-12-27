Baltijas balss logotype
«Русские в шоке»: путешественница рассказала об отелях в США 0 1256

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Русские в шоке»: путешественница рассказала об отелях в США

Путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова описала местные отели фразой «у русского начинается короткое замыкание». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе.

Автор публикации рассказала, что в лобби американских отелей стоят большие кофейные аппараты, из которых можно получить горячий напиток бесплатно. Иногда этими устройствами пользуются бездомные.

«Рядом с тобой спокойно, как к себе домой, заходят… бомжи. Реальные. С рюкзачками, в куртках, иногда с тележками. Заходят, наливают себе кофе, садятся, греются. Кто-то идет в туалет. И — внимание — их никто не выгоняет. Вообще. Ни охранник, ни администратор, ни тетка с ресепшена с лицом "вы что тут делаете"», — удивилась путешественница.

Ершова пояснила, что в США система устроена так, что один кофе — «это не трагедия, не убыток и не конец бизнеса». При этом сами отели, по ее словам, выглядят просто, но нормально.

«Не дворцы, но и не общага. Все чисто, аккуратно, без золотых унитазов. Мотели вообще часто стоят прямо у дороги: подъехал, припарковался у двери номера, зашел — и спи себе спокойно. Никто не заглядывает, никто не спрашивает, куда ты и откуда», — добавила она.

Россиянка также призналась, что бесплатный кофе по утрам запоминается сильнее, чем сам номер. По ее мнению, это свидетельствует о том, что в американских отелях туриста не рассматривают как потенциального мошенника, вора или лишнего человека.

#США #туризм #путешествия #культура #отели #блогер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
