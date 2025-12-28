Baltijas balss logotype
На тебе боже, что нам негоже: жители Латвии передаривают рождественские подарки

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На тебе боже, что нам негоже: жители Латвии передаривают рождественские подарки

Исследование работающего в Латвии шведского банка показало, что передаривание ненужных рождественских подарков набирает все большую популярность.

Если в 2023 году нового владельца ненужным рождественским подаркам нашли 28% эстонцев, то в прошлом году этот показатель составлял 34%, а в этом – уже 42%.

Если сравнивать с южными соседями, то в Литве подарки передаривают 40% жителей, и почти половина респондентов считает это экологичным и рациональным выбором.

В Латвии большинство оставляет ненужные вещи у себя, однако более половины жителей все же передаривают их или жертвуют на благотворительность.

«Во время больших праздников люди нередко совершают спонтанные покупки: они хотят сделать подарок, но либо не знают, чего ждет получатель, либо откладывают поход в магазин на последний момент. В результате под елкой может оказаться вещь, которой трудно найти применение. Кроме того, дарить на Рождество книги — прекрасная и распространенная традиция, но порой бестселлеры попадают к получателю в нескольких экземплярах. Во всех этих случаях чистую и аккуратную вещь можно передарить или пожертвовать», — сказала банкирша Лаура Костиак.

Если половина мужчин оставляет неинтересный подарок у себя, то 44% женщин отдают его даром. Чаще всего вторую жизнь подаркам дают люди в возрасте от 30 до 39 лет.

#благотворительность #рождество #Латвия #экология #традиции #подарки #потребление
Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го декабря

    Лучший подарок - это деньги. Или хороший виски ))

    2
    2

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Видео