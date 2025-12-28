Если в 2023 году нового владельца ненужным рождественским подаркам нашли 28% эстонцев, то в прошлом году этот показатель составлял 34%, а в этом – уже 42%.

Если сравнивать с южными соседями, то в Литве подарки передаривают 40% жителей, и почти половина респондентов считает это экологичным и рациональным выбором.

В Латвии большинство оставляет ненужные вещи у себя, однако более половины жителей все же передаривают их или жертвуют на благотворительность.

«Во время больших праздников люди нередко совершают спонтанные покупки: они хотят сделать подарок, но либо не знают, чего ждет получатель, либо откладывают поход в магазин на последний момент. В результате под елкой может оказаться вещь, которой трудно найти применение. Кроме того, дарить на Рождество книги — прекрасная и распространенная традиция, но порой бестселлеры попадают к получателю в нескольких экземплярах. Во всех этих случаях чистую и аккуратную вещь можно передарить или пожертвовать», — сказала банкирша Лаура Костиак.

Если половина мужчин оставляет неинтересный подарок у себя, то 44% женщин отдают его даром. Чаще всего вторую жизнь подаркам дают люди в возрасте от 30 до 39 лет.