В связи с рекордным ростом числа нападений медведей в Японии власти усиливают отстрел и поощряют продажу медвежьего мяса. В Токио рестораны адаптируются к новым условиям, и блюда из медвежьего мяса пользуются популярностью, сообщает газета «Фигаро».

Мясо, тушенное с дикими овощами, получают от медведей, убитых с разрешения властей для пресечения нападений, которые в этом году унесли рекордные 13 жизней.

В заведении Кодзи Судзуки, расположенном в холмистой местности Титибу недалеко от Токио, также подают блюда из оленя и дикого кабана, но популярность блюд из медведя резко возросла после нескольких месяцев широко освещавшихся инцидентов: медведи врывались в дома, рыскали возле школ, вызывали панику в супермаркетах, убивали туристов и местных жителей.

«В связи со всей этой информацией о медведях, количество клиентов, желающих их съесть, значительно возросло», – объясняет 71-летний Кодзи Судзуки, который также является охотником. «Лучше использовать мясо в ресторане, чем закапывать тушу», – считает он. Его жена, Чиеко, управляющая рестораном, говорит, что ей регулярно приходится отказывать клиентам, но она не раскрывает масштабы увеличения потока посетителей.

Такааки Кимура, 28-летний композитор, с трудом добившийся места за столиком, впервые попробовал медвежье мясо с нескрываемым удовольствием. «Оно такое сочное, и чем дольше жуешь, тем вкуснее!» – воскликнул он, улыбаясь, сидя за столом с друзьями.

«Важно превратить этих вредителей во что-то полезное».

Уничтожая медведей, которые могут весить полтонны и бегать быстрее человека, власти надеются остановить угрозу в некоторых районах северной Японии, пишет «Фигаро».

Число жертв нападений медведей в этом году уже вдвое превысило предыдущий годовой рекорд, при этом до конца финансового года в Японии, который завершится в конце марта, еще четыре месяца. Ученые объясняют это явление быстрым ростом популяции медведей, нехваткой продовольствия и сокращением населения в некоторых регионах.

Власти надеются, что мясо медведей может стать источником дохода для сельских деревень. «Важно превратить этих вредителей во что-то полезное», – настаивало Министерство сельского хозяйства в начале декабря. Местные власти получат 100 миллионов евро на регулирование численности медведей и содействие «устойчивому» потреблению.

Некоторых владельцев ресторанов и так не нужно убеждать, как, например, 50-летнего Кацухико Какуту, который с 2021 года управляет рестораном в префектуре Аомори (северная Япония), одном из регионов, наиболее пострадавших от медведей. Он говорит, что в начале этого месяца распродал весь свой запас медвежьего мяса: «В этом году наше заведение привлекло много внимания, особенно после того, как один из блогеров упомянул нас».

В Саппоро, на северном острове Хоккайдо, шеф-повар Киёси Фудзимото теперь подает медвежье мясо в своем фешенебельном французском ресторане. «Все больше людей хотят его попробовать, и я запасся им», – сказал он AFP. «Большинство тех, кто его ест, говорят, что это очень вкусно!», – добавил повар.

Бурые медведи обитают только на Хоккайдо, где их популяция удвоилась за три десятилетия, превысив 11 500 особей. Черные медведи, напротив, распространены на большей части территории страны.

Однако правительство включило медведей в список животных, подлежащих контролю по численности, отменив меры защиты, которые позволили их популяции размножиться. В регионе планируется ежегодно отстреливать 1200 медведей в течение следующего десятилетия.

Значительная часть мяса убитых медведей часто пропадает зря, главным образом из-за отсутствия сертифицированных предприятий по переработке. В Японии насчитывается 826 скотобоен, специализирующихся на дичи, но лишь немногие из них расположены в северных префектурах, наиболее пострадавших от нападений хищников.

В заведении Кацухико Какуты есть собственная мясная лавка, которая поставляет медвежье карри и другие блюда на фермерский рынок и в расположенный неподалеку отель. «Медвежье мясо – это для нас туристический ресурс, – говорит он. – Мы используем то, что в противном случае было бы захоронено как отходы».