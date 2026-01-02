Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему японцы полюбили межвежье мясо 0 260

Lifenews
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самураи приучились кушать косолапых своими палочками.

Самураи приучились кушать косолапых своими палочками.

В Стране Восходящего Солнца проживают два вида крупных хищников.

В связи с рекордным ростом числа нападений медведей в Японии власти усиливают отстрел и поощряют продажу медвежьего мяса. В Токио рестораны адаптируются к новым условиям, и блюда из медвежьего мяса пользуются популярностью, сообщает газета «Фигаро».

Мясо, тушенное с дикими овощами, получают от медведей, убитых с разрешения властей для пресечения нападений, которые в этом году унесли рекордные 13 жизней.

В заведении Кодзи Судзуки, расположенном в холмистой местности Титибу недалеко от Токио, также подают блюда из оленя и дикого кабана, но популярность блюд из медведя резко возросла после нескольких месяцев широко освещавшихся инцидентов: медведи врывались в дома, рыскали возле школ, вызывали панику в супермаркетах, убивали туристов и местных жителей.

medwww.png

«В связи со всей этой информацией о медведях, количество клиентов, желающих их съесть, значительно возросло», – объясняет 71-летний Кодзи Судзуки, который также является охотником. «Лучше использовать мясо в ресторане, чем закапывать тушу», – считает он. Его жена, Чиеко, управляющая рестораном, говорит, что ей регулярно приходится отказывать клиентам, но она не раскрывает масштабы увеличения потока посетителей.

Такааки Кимура, 28-летний композитор, с трудом добившийся места за столиком, впервые попробовал медвежье мясо с нескрываемым удовольствием. «Оно такое сочное, и чем дольше жуешь, тем вкуснее!» – воскликнул он, улыбаясь, сидя за столом с друзьями.

«Важно превратить этих вредителей во что-то полезное».

Уничтожая медведей, которые могут весить полтонны и бегать быстрее человека, власти надеются остановить угрозу в некоторых районах северной Японии, пишет «Фигаро».

Число жертв нападений медведей в этом году уже вдвое превысило предыдущий годовой рекорд, при этом до конца финансового года в Японии, который завершится в конце марта, еще четыре месяца. Ученые объясняют это явление быстрым ростом популяции медведей, нехваткой продовольствия и сокращением населения в некоторых регионах.

4JYDLSU_AFP__20251105__AR_20251105155158_KINQ1_2MADO1367306E30B33_155124606__v1__HighRes__Ja_jpg.jpg

Власти надеются, что мясо медведей может стать источником дохода для сельских деревень. «Важно превратить этих вредителей во что-то полезное», – настаивало Министерство сельского хозяйства в начале декабря. Местные власти получат 100 миллионов евро на регулирование численности медведей и содействие «устойчивому» потреблению.

Некоторых владельцев ресторанов и так не нужно убеждать, как, например, 50-летнего Кацухико Какуту, который с 2021 года управляет рестораном в префектуре Аомори (северная Япония), одном из регионов, наиболее пострадавших от медведей. Он говорит, что в начале этого месяца распродал весь свой запас медвежьего мяса: «В этом году наше заведение привлекло много внимания, особенно после того, как один из блогеров упомянул нас».

В Саппоро, на северном острове Хоккайдо, шеф-повар Киёси Фудзимото теперь подает медвежье мясо в своем фешенебельном французском ресторане. «Все больше людей хотят его попробовать, и я запасся им», – сказал он AFP. «Большинство тех, кто его ест, говорят, что это очень вкусно!», – добавил повар.

Бурые медведи обитают только на Хоккайдо, где их популяция удвоилась за три десятилетия, превысив 11 500 особей. Черные медведи, напротив, распространены на большей части территории страны.

Однако правительство включило медведей в список животных, подлежащих контролю по численности, отменив меры защиты, которые позволили их популяции размножиться. В регионе планируется ежегодно отстреливать 1200 медведей в течение следующего десятилетия.

Значительная часть мяса убитых медведей часто пропадает зря, главным образом из-за отсутствия сертифицированных предприятий по переработке. В Японии насчитывается 826 скотобоен, специализирующихся на дичи, но лишь немногие из них расположены в северных префектурах, наиболее пострадавших от нападений хищников.

В заведении Кацухико Какуты есть собственная мясная лавка, которая поставляет медвежье карри и другие блюда на фермерский рынок и в расположенный неподалеку отель. «Медвежье мясо – это для нас туристический ресурс, – говорит он. – Мы используем то, что в противном случае было бы захоронено как отходы».

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #туризм #Япония #экология #рестораны #охота #медведи #население
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каждое отправление туристического поезда сопровождается оркестром. Иконка видео
Изображение к статье: Кардиолог раскрыл способ жить без гипертонии
Изображение к статье: Джордж Клуни: как отец восьмилетних близнецов, я часто чувствую себя «идиотом» из-за языкового барьера
Изображение к статье: В Вашингтон лучше приезжать в более официальном виде. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео