Тейлор Свифт выходит замуж за звезду американского футбола – Трэвиса Кэлси, с которым она обручилась после двух лет отношений. Свадьба пары запланирована на 13 июня 2026 года, поскольку число 13 является счастливым для певицы.

О романе певицы с игроком команды "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келси стало известно осенью 2023 года. После этого пара довольно часто появлялась вместе на публике. В частности, Тейлор неоднократно посещала матчи Келси, а Трэвис ходил на концерты любимой. 26 августа они объявили в соцсетях о помолвке. Спортсмен сделал артистке предложение в саду, украшенном цветами. Кадры, где футболист делает предложение Тейлор, разлетелись по сети. Меньше чем за 24 часа публикация собрала более 27 миллионов лайков.

Тейлор Элисон Свифт (род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен. Известна своими автобиографическими песнями, творческими переосмыслениями и культурным влиянием. Одна из ключевых фигур в поп-музыке и объект широкого общественного интереса.

Свифт начала профессионально заниматься музыкой в 14 лет и в 2005 году подписала контракт с независимым лейблом Big Machine Records. Начиная с одноимённого студийного альбома, она выпустила шесть студийных альбомов на лейбле. Следующим релизом стал кантри-поп альбом Fearless, а синглы «Love Story» и «You Belong with Me» принесли ей широкую известность. Speak Now вобрал в себя влияние рока, а Red экспериментировал с электро-музыкой. «We Are Never Ever Getting Back Together» стала первой песней Свифт, возглавившей чарт Billboard Hot 100. Отойдя от кантри-музыки, певица выпустила синти-поп альбом 1989, синглы из которого «Shake it Off», «Blank Space» и «Bad Blood» возглавили чарты. Пристальное внимание со стороны общественности и прессы вдохновило Свифт на выпуск электропоп-альбома Reputation, а сингл «Look What You Made Me Do» лидировал в чартах.

В 2018 году Свифт подписала контракт с лейблом Republic Records и выпустила поп-альбом Lover и автобиографический документальный фильм «Мисс Американа». С 2020 года певица выпустила инди-фолк и альт-рок альбомы Folklore и Evermore и поп-альбомы Midnights, The Tortured Poets Department и The Life of a Showgirl . После конфликта с Big Machine она перезаписала четыре из своих первых шести альбомов с пометкой «Taylor’s Version». Эти альбомы и их синглы «Cardigan», «Willow», «All Too Well (10 Minute Version)», «Anti-Hero», «Cruel Summer», «Is It Over Now?», «Fortnight» и «The Fate of Ophelia» возглавили чарты и побили различные рекорды. В 2023 году Свифт отправилась в The Eras Tour, свой самый масштабный концертный тур. Также певица сняла музыкальные клипы и фильмы, включая «All Too Well: The Short Film». Свифт стала первым миллиардером, для которой основным источником дохода является музыка, и самой кассовой гастролирующей певицей в истории.

Свифт является одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей. Семь её альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю. В 2023 году она была признана «Человеком года» по версии журнала Time и появлялась в статьях о величайших авторах песен и исполнителях из таких авторитетных изданий, как Rolling Stone, Billboard и Forbes. 14-кратный лауреат премии «Грэмми», обладательница одной прайм-таймовой премии «Эмми», 40 статуэток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards. Рекордные четыре раза она выиграла премию «Грэмми» за лучший альбом года, MTV Video Music Award за лучшее видео года и IFPI «Мировой исполнитель звукозаписи года».

Трэвис Майкл Келси (род. 5 октября 1989 в Уэстлейк, Огайо, США) — игрок в американский футбол, Тайт-энд команды «Канзас-Сити Чифс», выступающей в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Трехкратный обладатель Супербоула (LIV, LVII, LVIII). Трэвис Келси был выбран клубом Канзас-Сити Чифс в третьем раунде драфта НФЛ 2013 года. Значительную роль в этом выборе сыграл главный тренер Энди Рид, который ранее тренировал его брата Джейсона и поручился за его характер. Его дебютный сезон был практически сорван из-за травмы колена, потребовавшей операции. Однако уже в 2014 году Келси продемонстрировал свой потенциал, зарегистрировав первый тачдаун в НФЛ и став лидером команды по приёмам.

С 2015 года началось его восхождение к звёздному статусу. Он стабильно показывал высокие результаты, регулярно набирая более 1000 ярдов за сезон, и стал постоянным участником Пробоула. В 2018 году, с приходом квотербека Патрика Махоумса, игра Келси вышла на новый уровень, и он впервые был включён в первую сборную всех звёзд НФЛ (All-Pro). Вместе с Махоумсом Келси составил одину из самых грозных связок в лиге, что привело Чифс к многолетней гегемонии. Он является ключевым игроком в трёх победах команды в Супербоуле (LIV, LVII, LVIII), где неоднократно вносил решающий вклад. За свою карьеру Келси установил множество рекордов НФЛ для тайт-эндов, включая несколько сезонов подряд с более чем 1000 ярдов, а также стал лидером Чифс по количеству приёмов за карьеру. После поражения в Супербоуле LIX от Филадельфии Иглз Келси заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры.