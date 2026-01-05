Baltijas balss logotype
«Жуть, девочки!» Популярного в России блогера ограбили в Париже

Lifenews
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Жуть, девочки!» Популярного в России блогера ограбили в Париже

Блогера Игоря Синяка - предпочитающего носить женскую одежду и хвастаться в соцсетях роскошной жизнью - ограбили в Париже.

Популярного в РФ блогера Игоря Синяка ограбили в Париже. Синяк рассказал в соцсетях, что в его дом ворвались двое темнокожих мужчин. По его словам, грабители за несколько секунд выломали дверь, после чего один из них приставил нож к его горлу, а второй в это время выносил из квартиры все драгоценности.

@greywieselivefan Игорь расстался с парнем? Игорь Синяк и Сергей Апполонов #Апполонов #GreyWiese #Синяк #игорьсиняк @greywiese @igor_sinyak ♬ оригинальный звук - Grey Wiese в эфире Fan

Синяк убежден, что нападение было спланированным, поскольку преступники точно знали, где лежат все ювелирные изделия. В данный момент в его доме работают полицейские.

Ранее Игорь Синяк рассказал в соцсетях, что расстался со своим 18-летним парнем.

В свою очередь российский блогер-пропагандист Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин", поведал, что у него пытались украсть телефон в Барселоне во время новогодних праздников, которые он предпочел отметить с семьей - конечно же в Европе.


#полиция #Европа #преступность #безопасность #ограбление #соцсети #блогер #новогодние праздники

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го января

    Не слышал про этого человека. Скорее всего его ограбили те, кто его тра..хал

    26
    2
  • Д
    Добрый
    5-го января

    Для любителей-рашистов,любящих называть Европу гей-Европой.Вот вам конкретный экспонат из гей-раши с колоритной рашистской фамилией

    3
    20
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    5-го января

    Говорил тебе уже - смени ник на "Тупой". Корни у этой фамилии украинские, а т.наз. "российский блохер" никакой не российский давно - ваш он. Как же плохо до тебя доходит, сменившая пол злобная украинская тётка...

    6
    1
  • АП
    Александр Прохожий
    5-го января

    Неужели нет других тем, как только о "петушиных гоблинах" писать?

    33
    1
Читать все комментарии

