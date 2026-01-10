Baltijas balss logotype
Искусственный интеллект в терапии: как безопасно использовать ботов для поддержки психики 0 63

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект в терапии: как безопасно использовать ботов для поддержки психики

Искусственный интеллект стремительно входит в сферу душевного здоровья. Онлайн-боты, терапевтические приложения, цифровые помощники уже помогают людям справляться с тревогой, стрессом и внутренней неуверенностью. Но насколько далеко можно доверять такие технологии и где проходит граница между полезным инструментом и полноценной психотерапией?

Польза ИИ в терапии

Одно из самых неожиданных достоинств ИИ — способность отражать нас самих. Когда мы общаемся с нейроассистентом, отвечаем на вопросы и формулируем чувства, невольно начинаем глубже понимать себя. Бот выступает как зеркало: он не оценивает, не спорит и не отвлекается на собственные эмоции, зато помогает увидеть структуру в хаосе переживаний и уточняет смыслы. Этот процесс сам по себе терапевтичен: важно не только получить совет, но и услышать собственный внутренний голос.

Еще один плюс — доступность. Боту можно рассказать о своих проблемах в любое время, без ожидания записи, без осуждения и оплаты. Цифровые помощники обучены распознавать тревожные мысли, давать базовую эмоциональную поддержку и даже помогать с простыми техниками когнитивно-поведенческой терапии.

Однако есть ограничение: ИИ не чувствует контекст так, как человек. Он не видит микрожестов и не улавливает ту тишину между словами, где часто рождаются инсайты.

Ограничения и риски

ИИ-помощники эффективны при легкой тревоге, стрессах или усталости — когда нужно просто «выговориться» или напомнить себе, как справляться с паникой. Но при глубокой депрессии, травме, суицидальных мыслях или сложных отношениях виртуальный собеседник не заменит психотерапевта.

Цифровые технологии могут выполнять рутинные задачи: отслеживать эмоциональное состояние, предлагать упражнения, помогать с самоанализом. Но человек-специалист обладает эмпатией, гибкостью и интуицией — именно они позволяют решать сложные психологические проблемы.

Этические и юридические вопросы

Сфера психического здоровья строго регулируется, а технологии развиваются быстрее, чем успевают появляться нормативы. В США был случай, когда эффективное приложение для борьбы с депрессией приостановили из-за отсутствия четких правил. Вопросы конфиденциальности, точности рекомендаций и ответственности за ошибки ИИ остаются открытыми.

Как безопасно использовать ИИ

  • Используйте ИИ как инструмент, а не замену живого психотерапевта.
  • Ведите с ним дневник мыслей и тренируйте навыки осознанности.
  • Ищите поддержку у специалистов при глубокой эмоциональной боли.

ИИ может быть безопасным и полезным помощником, если понимать его ограничения и не перекладывать на него ответственность за свои эмоции. Настоящая поддержка и понимание возникают только между людьми, и никакой алгоритм этого не заменит.

Источник

#искусственный интеллект #технологии #ограничения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
