Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови 0 544

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови
ФОТО: Unsplash

Верблюжье молоко снижает уровень глюкозы в крови при диабете.

Экзосомы, содержащиеся в верблюжьем молоке, могут помогать снижать уровень глюкозы в крови и улучшать обмен веществ при диабете. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты экспериментов в журнале Food & Function (F&F).

В работе ученые изучали действие экзосом верблюжьего молока у мышей с диабетом, вызванным сочетанием высокожировой диеты и химического повреждения поджелудочной железы. После курса воздействия у животных заметно снижался уровень сахара в крови, улучшались показатели липидного обмена и уменьшались признаки повреждения печени.

Авторы также показали, что экзосомы подавляли избыточное образование глюкозы в печени и восстанавливали работу митохондрий, в частности активность митохондриального комплекса I, который играет ключевую роль в энергетическом обмене клеток. Дополнительно наблюдались изменения в составе печеночных метаболитов и микробиоты кишечника, что указывает на системное влияние экзосом на обмен веществ.

По мнению исследователей, сочетание воздействия на печень, митохондрии и кишечную микрофлору делает экзосомы верблюжьего молока перспективным компонентом функционального питания.

Читайте нас также:
#медицина #исследования #диабет #печень
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: С кем вы, Эдуард Веркин? Российские писатели поделились на наших и не наших
Изображение к статье: «Игра престолов» получит продолжение
Изображение к статье: Марго - свежа и хороша. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео