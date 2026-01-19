Baltijas balss logotype
Могилу бывшего немецкого канцлера изрисовали свастиками 0 381

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могилу бывшего немецкого канцлера изрисовали свастиками
ФОТО: Youtube

Bild: могилу экс-канцлера Германии Шмидта осквернили рисунками свастики.

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта и его супруги Локи. Об инциденте пишет немецкая газета Bild.

Надгробную плиту семейной четы изрисовали четырьмя оранжевыми свастиками. Правоохранители обнаружили это 18 января.

Ситуационный центр полиции Гамбурга подчеркнул, что осквернение могилы экс-канцлера политически мотивировано. Дело передано подразделению по защите государства.

#преступность #следствие #Германия #политика
