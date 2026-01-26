Одни звездные дети с детства привыкают к вспышкам камер и светской жизни, другие растут вдали от публичности — и лишь со временем сами решают, как и когда выходить в медийное поле. Вера Брежнева всегда относилась ко второй категории. Певица крайне редко появлялась на мероприятиях с дочерьми и почти не делилась семейными кадрами в соцсетях, предпочитая ограждать девочек от лишнего внимания.

Однако полностью скрыть такую жизнь в эпоху соцсетей невозможно и вот уже несколько лет поклонники внимательно следят за жизнью младшей дочери артистки, 16-летней Сары Киперман.

Девушка ведет собственный блог и, судя по контенту, живет жизнью, о которой многие ее ровесники могут только мечтать. Девушка давно выглядит старше своего возраста — не только визуально, но и по уровню самостоятельности. Несмотря на развод родителей, она сохранила теплые отношения и с мамой, и с отцом, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Финансовых ограничений в семье, по всей видимости, нет — подросток свободно путешествует, посещает закрытые вечеринки, ужинает в модных ресторанах и регулярно обновляет гардероб.

Сейчас Сара живет и учится в Женеве. Более того, в столь юном возрасте она уже пробует себя в бизнесе — девушка владеет собственной студией дизайна интерьеров. В ближайшие годы Киперман планирует окончить школу и поступить в университет, предположительно в Италии. Впрочем, судя по нынешнему образу жизни, резких перемен в ее рутине ожидать не стоит: роскошные поездки, профессиональные бьюти-процедуры, шопинг и насыщенная светская жизнь давно стали для нее нормой.

Отдельное внимание подписчиков привлекает и личная жизнь Сары. Как выяснилось, девушка уже около 4 лет состоит в отношениях с молодым предпринимателем Андреем Андерсеном — основателем IT-компании Intersson, занимающейся программированием и консалтингом для бизнеса. Возлюбленный не скупится на жесты: дорогие букеты, сюрпризы и путешествия регулярно появляются в блоге Киперман. Судя по всему, Брежнева такой формат жизни дочери одобряет, по крайней мере, публично никаких ограничений не демонстрирует.