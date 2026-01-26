Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

16-летняя Сарочка - дочь Веры Брежневой - купается в роскоши в Женеве 0 659

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта красавица затмит свою мамочку.

Эта красавица затмит свою мамочку.

Она уже с 12 состоит в близких отношениях с видным коммерсантом.

Одни звездные дети с детства привыкают к вспышкам камер и светской жизни, другие растут вдали от публичности — и лишь со временем сами решают, как и когда выходить в медийное поле. Вера Брежнева всегда относилась ко второй категории. Певица крайне редко появлялась на мероприятиях с дочерьми и почти не делилась семейными кадрами в соцсетях, предпочитая ограждать девочек от лишнего внимания.

Однако полностью скрыть такую жизнь в эпоху соцсетей невозможно и вот уже несколько лет поклонники внимательно следят за жизнью младшей дочери артистки, 16-летней Сары Киперман.

Девушка ведет собственный блог и, судя по контенту, живет жизнью, о которой многие ее ровесники могут только мечтать. Девушка давно выглядит старше своего возраста — не только визуально, но и по уровню самостоятельности. Несмотря на развод родителей, она сохранила теплые отношения и с мамой, и с отцом, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Финансовых ограничений в семье, по всей видимости, нет — подросток свободно путешествует, посещает закрытые вечеринки, ужинает в модных ресторанах и регулярно обновляет гардероб.

1440x1800_0x337NuSWh_7000637259095253591.jpg

Сейчас Сара живет и учится в Женеве. Более того, в столь юном возрасте она уже пробует себя в бизнесе — девушка владеет собственной студией дизайна интерьеров. В ближайшие годы Киперман планирует окончить школу и поступить в университет, предположительно в Италии. Впрочем, судя по нынешнему образу жизни, резких перемен в ее рутине ожидать не стоит: роскошные поездки, профессиональные бьюти-процедуры, шопинг и насыщенная светская жизнь давно стали для нее нормой.

Отдельное внимание подписчиков привлекает и личная жизнь Сары. Как выяснилось, девушка уже около 4 лет состоит в отношениях с молодым предпринимателем Андреем Андерсеном — основателем IT-компании Intersson, занимающейся программированием и консалтингом для бизнеса. Возлюбленный не скупится на жесты: дорогие букеты, сюрпризы и путешествия регулярно появляются в блоге Киперман. Судя по всему, Брежнева такой формат жизни дочери одобряет, по крайней мере, публично никаких ограничений не демонстрирует.

Читайте нас также:
#путешествия #бизнес #отношения #соцсети #блогер #Вера Брежнева #светская жизнь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Двухходовка» для быстрого сокращения населения Земли - профессор объяснил причины
Изображение к статье: Обнаружен простой способ массово снизить сердечно-сосудистые риски
Изображение к статье: 59-летняя женщина родила ребенка
Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Прорыв в состоянии Михаэля Шумахера: легенда Формулы-1 больше не прикована к постели
Люблю!
Изображение к статье: В США создано приложение для распознавания собак по морде
В мире животных
Изображение к статье: Какие животные обладают наибольшими состояниями в мире?
В мире животных
Изображение к статье: Ученые выяснили, после какого времени снижается энергия и продуктивность
Дом и сад
Изображение к статье: «Докурился» до собственной гибели… Соседи и полиция были бессильны, пока не произошло неизбежное
ЧП и криминал
Изображение к статье: Свитолина победила Гауфф и сыграет с Соболенко в полуфинале Australian Open
Спорт
Изображение к статье: Прорыв в состоянии Михаэля Шумахера: легенда Формулы-1 больше не прикована к постели
Люблю!
Изображение к статье: В США создано приложение для распознавания собак по морде
В мире животных
Изображение к статье: Какие животные обладают наибольшими состояниями в мире?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео