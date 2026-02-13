Baltijas balss logotype
Новый творческий дуэт или нечто большее? Джоли и Гаррель вышли в свет 0 126

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый творческий дуэт или нечто большее? Джоли и Гаррель вышли в свет

В Париже прошла премьера фильма «Кутюр», главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Совместное появление актёров на красной дорожке вызвало активное обсуждение в социальных сетях: поклонники уже несколько месяцев предполагают, что между коллегами может быть нечто большее, чем профессиональное сотрудничество.

В Париже прошла премьера фильма «Кутюр», главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Совместное появление

Джоли для участия в проекте вернулась к европейскому авторскому кино. В последние годы актриса сосредоточилась на режиссуре и развитии собственного бренда Atelier Jolie, реже появляясь в актёрских работах. После развода с Брэдом Питтом в 2019 году она предпочитает не распространяться о личной жизни и посвящает основное время воспитанию шестерых детей.

Луи Гаррель, в свою очередь, недавно пережил перемены в личной сфере: летом стало известно о его разводе с моделью и актрисой Летицией Кастой после восьми лет брака. У бывших супругов подрастает четырёхлетний сын Азель.

Официальных комментариев о характере отношений между Джоли и Гаррелем не поступало. Пока их связывает лишь совместная работа над фильмом, однако внимание публики к паре продолжает расти.

Источник

Оставить комментарий

