В Париже прошла премьера фильма «Кутюр», главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Совместное появление актёров на красной дорожке вызвало активное обсуждение в социальных сетях: поклонники уже несколько месяцев предполагают, что между коллегами может быть нечто большее, чем профессиональное сотрудничество.

Джоли для участия в проекте вернулась к европейскому авторскому кино. В последние годы актриса сосредоточилась на режиссуре и развитии собственного бренда Atelier Jolie, реже появляясь в актёрских работах. После развода с Брэдом Питтом в 2019 году она предпочитает не распространяться о личной жизни и посвящает основное время воспитанию шестерых детей.

Луи Гаррель, в свою очередь, недавно пережил перемены в личной сфере: летом стало известно о его разводе с моделью и актрисой Летицией Кастой после восьми лет брака. У бывших супругов подрастает четырёхлетний сын Азель.

Официальных комментариев о характере отношений между Джоли и Гаррелем не поступало. Пока их связывает лишь совместная работа над фильмом, однако внимание публики к паре продолжает расти.

