Продюсеры: Израиль - кладбище музыки, перенесем все концерты на Кипр 0 128

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Массовые шоу натолкнулись на требования тишины.

Массовые шоу натолкнулись на требования тишины.

Ночью уровень шума в городской черте не может превышать 49 децибел.

Деятели израильской музыкальной индустрии заявили корреспонденту портала mako: "Мы перенесем все выступления на Кипр, ничего не поделаешь, здесь - кладбище для музыки". Это стало реакцией на новые жесткие условия министерства охраны окружающей среды для проведения концертов в парке Яркон и на стадионе Рамат-Ган. Представители индустрии говорят, что речь идет о “смертном приговоре” для сферы крупных концертов в стране, поскольку невозможно соответствовать новым требованиям.

Еще один высокопоставленный источник заявил, что речь идет об "ущербе в десятки миллионов и даже сотни миллионов для всей этой индустрии, которая обеспечивает заработок не только певцам, но и простым работникам, сценическим рабочим, техникам, фотографам и другим. Это возвращает нас в период коронавируса".

Кроме того, другие источники утверждают, что начали проверять возможность проведения концертов на Кипре. "В определенные периоды это более выгодно, и также можно будет привозить туда артистов из-за границы", - сообщили mako. "Это станет концом мира концертов. Министр культуры Мики Зоар должен вмешаться и как можно скорее".

Ужесточенные требования были введены после расследования муниципалитета Рамат-Ган из-за жалоб на концерты Омера Адама на городском стадионе прошлым летом, в ходе которого министерство охраны окружающей среды установило, что были зафиксированы "чрезвычайно значительные превышения шума". Ночью уровень шума в городской черте не может превышать 49 децибел, измерения на месте показали уровни почти 70 децибел.

Позднее министерство охраны окружающей среды, операторы парка Яркон и продюсеры в Израиле достигли компромисса по поводу проведения крупных концертов на открытых площадках в Израиле, который, как ожидается, будет окончательно оформлен в ближайшее время.

Концерты в жилых районах будут завершаться в 22:00 - при этом уровень децибел до этого времени останется таким же, как и до сих пор. Хотя речь идет всего об одном часе, это большое изменение для индустрии концертов в Израиле. Это значит, что концерт, который заканчивается в 22:00, должно начаться около 20:00. То есть для людей, приезжающих издалека, с учетом пробок, это означает гораздо более ранний выезд из дома в самый пик трафика.

Как сообщалось, после декабрьской Генеральной ассамблеи ЕВС целый ряд стран принял решение не принимать участие в «Евровидении-2026» из-за допуска к конкурсу Израиля. Впоследствии Израиль получил разрешение на участие в «Евровидении-2026». Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения из-за этого решили бойкотировать конкурс. Эти страны призывали исключить Израиль из конкурса из-за гуманитарных последствий войны в Газе и подозрений в манипуляциях с системой голосования.

#Израиль #Евровидение #музыка #шум #Кипр #концерты
