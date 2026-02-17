Деятели израильской музыкальной индустрии заявили корреспонденту портала mako: "Мы перенесем все выступления на Кипр, ничего не поделаешь, здесь - кладбище для музыки". Это стало реакцией на новые жесткие условия министерства охраны окружающей среды для проведения концертов в парке Яркон и на стадионе Рамат-Ган. Представители индустрии говорят, что речь идет о “смертном приговоре” для сферы крупных концертов в стране, поскольку невозможно соответствовать новым требованиям.

Еще один высокопоставленный источник заявил, что речь идет об "ущербе в десятки миллионов и даже сотни миллионов для всей этой индустрии, которая обеспечивает заработок не только певцам, но и простым работникам, сценическим рабочим, техникам, фотографам и другим. Это возвращает нас в период коронавируса".

Кроме того, другие источники утверждают, что начали проверять возможность проведения концертов на Кипре. "В определенные периоды это более выгодно, и также можно будет привозить туда артистов из-за границы", - сообщили mako. "Это станет концом мира концертов. Министр культуры Мики Зоар должен вмешаться и как можно скорее".

Ужесточенные требования были введены после расследования муниципалитета Рамат-Ган из-за жалоб на концерты Омера Адама на городском стадионе прошлым летом, в ходе которого министерство охраны окружающей среды установило, что были зафиксированы "чрезвычайно значительные превышения шума". Ночью уровень шума в городской черте не может превышать 49 децибел, измерения на месте показали уровни почти 70 децибел.

Позднее министерство охраны окружающей среды, операторы парка Яркон и продюсеры в Израиле достигли компромисса по поводу проведения крупных концертов на открытых площадках в Израиле, который, как ожидается, будет окончательно оформлен в ближайшее время.

Концерты в жилых районах будут завершаться в 22:00 - при этом уровень децибел до этого времени останется таким же, как и до сих пор. Хотя речь идет всего об одном часе, это большое изменение для индустрии концертов в Израиле. Это значит, что концерт, который заканчивается в 22:00, должно начаться около 20:00. То есть для людей, приезжающих издалека, с учетом пробок, это означает гораздо более ранний выезд из дома в самый пик трафика.

