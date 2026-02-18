Baltijas balss logotype
Курт Кобейн: криминалисты усомнились в версии самоубийства спустя 30 лет 0 171

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Курт Кобейн: криминалисты усомнились в версии самоубийства спустя 30 лет

Спустя почти три десятилетия после трагической смерти лидера Nirvana, независимая группа криминалистов выявила несоответствия в официальной версии гибели Курта Кобейна. По их мнению, физические улики и состояние тела музыканта могут указывать на насильственный характер смерти, что бросает новый свет на события того вечера.

Трагическая смерть Курта Кобейна в 1994 году официально была признана самоубийством. Однако независимые эксперты Мишель Уилкинс и Брайан Бернетт, вместе с другими криминалистами, провели повторный анализ материалов дела и обнаружили ряд критических несоответствий.

По их мнению, характер повреждений внутренних органов и необычно чистые руки музыканта на момент обнаружения тела не совпадают с типичной картиной выстрела в себя. Эксперты считают, что эти детали могут указывать на насильственный характер смерти и возможную инсценировку. «Факты, которые десятилетиями игнорировались, дают основания полагать, что Кобейн мог быть убит», — заявляют представители группы.

При этом официальные органы остаются непреклонны. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кинг и департамент полиции Сиэтла подчеркнули, что оснований для возобновления расследования нет, а существующие доказательства продолжают подтверждать первоначальный вердикт.

Отдельно криминалисты обращают внимание на уровень запрещённых веществ в организме музыканта. По словам эксперта по прикладной криминалистике, концентрация наркотиков была в три раза выше смертельной дозы, что само по себе могло привести к летальному исходу. Тем не менее, сопоставление этого факта с другими несоответствиями вызывает новые вопросы относительно истинной природы смерти Кобейна.

Источник

Читайте нас также:
#музыка #рок #наркотики #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

