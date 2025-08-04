Baltijas balss logotype

Чужие люди: что такое «тихий развод»

Люблю!
Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV
Чужие люди: что такое «тихий развод»

На первый взгляд — обычная семья: живут под одной крышей, воспитывают детей, обсуждают, кто вынесет мусор и оплатит счета. Но если заглянуть глубже, становится ясно — никакой близости уже нет. Партнеры не разговаривают по душам, не делятся переживаниями, не интересуются друг другом. Они формально вместе, но эмоционально — давно врозь.

В последнее время все чаще психологи говорят о феномене «тихого развода» — состоянии, когда отношения в паре формально сохраняются, но по сути давно завершены. Это не скандальный разрыв с криками и разводом через ЗАГС, а почти незаметное угасание: без драмы, но с глубоким внутренним одиночеством. Разбираемся с психологом, что стоит за таким сценарием и чем он может быть опасен для всех участников — особенно детей.

Эксперт: Лерона Наринская, психолог

Брак без близости: как выглядит «тихий развод»

Часто такие пары спят в разных комнатах, общаются только по поводу быта, и больше напоминают соседей или партнеров по хозяйству, чем супругов.

«„Тихий развод“ — это когда люди формально остаются мужем и женой, но по сути уже не живут как пара», — объясняет Наринская. — «Это не бурный разрыв с ссорами и дележкой, а постепенное угасание отношений. Они больше не интересуются друг другом, не делятся мыслями, не планируют будущее вместе».

Почему пары не расходятся, даже если все кончено

По словам эксперта, причин такого сценария может быть несколько. В первую очередь — страх перемен: людям страшно разрушать привычную структуру жизни, особенно если вместе с ней нужно делить ипотеку, быт и обязанности по воспитанию детей.

Вторая распространенная причина — эмоциональное выгорание. Партнеры чувствуют, что на попытки «починить» уже нет сил. Проще сосуществовать, чем разбираться в том, что давно запущено.

Также влияет социальное давление: фразы вроде «детям нужен папа», «развод — это позор», «что скажут родственники» до сих пор звучат в голове многих.

Как это влияет на детей

«В семье с „тихим разводом“ накапливается холод, раздражение, обида. Это чувствуют и дети. Даже если не видят ссор, они ощущают эмоциональную дистанцию между родителями», — отмечает Наринская.

Такой фон может вызывать у ребенка тревожность и нарушать представление о близости: в будущем он либо сам будет избегать отношений, либо повторит сценарий родителей.

Есть ли шанс все вернуть?

Признаки «внутреннего развода» часто очевидны: исчезает физическая и эмоциональная близость, нет поддержки, общих интересов, планы на будущее не строятся. Каждый живет своей жизнью — просто под одной крышей.

Можно ли это исправить? Иногда — да. Главное условие — оба партнера должны осознать проблему и быть готовы работать над ней. Это не моментальное решение, а процесс, требующий честного диалога, терпения и, чаще всего, помощи специалиста.

«Если оказывается, что отношения невозможно оживить — не стоит цепляться за них любой ценой. Иногда развод — честнее, чем долгая эмоциональная тишина», — подчеркивает Наринская.

Не стоит игнорировать свои чувства. Если вы чувствуете, что в паре остался только быт, а от близости ничего не осталось — это уже повод для размышлений. Уходить или пробовать восстановить отношения — решение индивидуальное. Но молчаливое «выживание вдвоем» редко делает кого-то по-настоящему счастливым.

Источник: whoopee

#отношения
Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    4-го августа

    Вопрос , куда уходить?

    2
    2

Видео