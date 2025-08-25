«Свадьба была пышной»: актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой

Пару часов назад стало известно, что актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой. Раскрыта примерная стоимость свадебного торжества.

Пара устроила тайную, но весьма масштабную церемонию бракосочетания. Из приглашенных гостей — лишь коллеги и близкие. Более подробно о торжестве рассказал продюсер Сергей Дворцов. В беседе с журналистами издания «Страсти» он раскрыл и примерную стоимость банкета звезд.

Дворцов отметил, что такая секретность неспроста. Возлюбленные сознательно избегали публичности и не хотели привлекать к своему празднику повышенное внимание общественности и прессы. По оценке продюсера, молодожены потратили на свадьбу около 15−20 млн рублей (160-200 тыс. евро)

«Насколько мне известно, свадьба была пышной, но закрытого формата… Я считаю, потратили не меньше 15−20 млн рублей. Это 100 процентов. Все вкусно, дорого, богато. Они оба это любят», — поделился Сергей.

Продюсер также объяснил, почему Агата взяла фамилию новоиспеченного супруга. Он считает, что именно с Петром Дрангой актриса по-настоящему обрела счастье. В своем прошлом браке знаменитость оставалась Муцениеце.