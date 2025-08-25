Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Свадьба была пышной»: актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой 1 1284

Люблю!
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
«Свадьба была пышной»: актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой

Пару часов назад стало известно, что актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой. Раскрыта примерная стоимость свадебного торжества.

Пара устроила тайную, но весьма масштабную церемонию бракосочетания. Из приглашенных гостей — лишь коллеги и близкие. Более подробно о торжестве рассказал продюсер Сергей Дворцов. В беседе с журналистами издания «Страсти» он раскрыл и примерную стоимость банкета звезд.

Дворцов отметил, что такая секретность неспроста. Возлюбленные сознательно избегали публичности и не хотели привлекать к своему празднику повышенное внимание общественности и прессы. По оценке продюсера, молодожены потратили на свадьбу около 15−20 млн рублей (160-200 тыс. евро)

«Насколько мне известно, свадьба была пышной, но закрытого формата… Я считаю, потратили не меньше 15−20 млн рублей. Это 100 процентов. Все вкусно, дорого, богато. Они оба это любят», — поделился Сергей.

Продюсер также объяснил, почему Агата взяла фамилию новоиспеченного супруга. Он считает, что именно с Петром Дрангой актриса по-настоящему обрела счастье. В своем прошлом браке знаменитость оставалась Муцениеце.

Читайте нас также:
#агата муцениеце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го августа

    Целочку взял небось?

    1
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 124
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 131
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 103
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 149

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 46
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 38
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 44
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 63
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 75
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 67
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 46
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 38
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 44

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео