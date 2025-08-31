Baltijas balss logotype
Главный стайлинг-трюк осени: понадобится всего одна вещь 0 310

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Главный стайлинг-трюк осени: понадобится всего одна вещь
ФОТО: Facebook

Мода на стайлинг-трюки держится годами, потому что они дают свободу и позволяют обновлять привычные вещи свежим способом. И в этом сезоне у нас есть простой, но эффектный инструмент — кружевной топ, который можно обыгрывать бесконечно.

У каждой хозяйки есть свои лайфхаки, а у каждой модницы — фэшн-приемы, которые способны преобразить образ без лишних усилий, пишет woman Сегодня такими стайлинг-трюком принято считать одну деталь или способ носить вещь, которые делают комплект выразительным и актуальным. Они позволяют переигрывать привычный гардероб, добавлять акцент и быть в тренде, не устраивая глобальной ревизии шкафа.

И осень — самое подходящее время, чтобы пробовать новые приемы. Погода становится переменчивой, а многослойность перестает быть исключительно модной прихотью и становится необходимостью. К тому же именно в осеннем сезоне можно по-настоящему развернуться в миксах фактур: плотный трикотаж сочетается с атласом, шерсть — с тонким хлопком, а поверх легкого платья появляется объемная куртка или пальто. В это время года летние элементы стиля органично переходят в более теплый гардероб, и этим нельзя не воспользоваться.

800.jpg

Например, одним из таких элементов в этом году стал бельевой стиль, который в последние сезоны уверенно закрепился в списке трендов. Если раньше он ассоциировался с исключительно летними комбинациями и легкими топами на тонких бретелях, то сегодня дизайнеры предлагают не убирать эти позиции в дальний ящик вместе с соломенными сумками и босоножками. Осенью за счет сочетаний с плотными тканями и той самой многослойностью такие шелковые атласные вещи с кружевом и рюшами получат совершенно новое звучание. Например, станут повседневную деталью, добавляющей образу текстуру и глубину.

Повторить этот стайлинг-трюк очень просто: кружевной топ просто должен выглядывать из-под верхнего слоя — будь то ветровка, свитер, кардиган или даже оверсайз-футболка. Линия кружева может виднеться из-под горловины, нижнего края или слегка выглядывать на боку. Чем очевиднее контраст по фактуре, тем интереснее результат. Например, мягкий пушистый джемпер и тонкое кружево создадут баланс объемного и изящного, а спортивная куртка в паре с комбинацией за счет дерзкого микса даст неожиданный, но гармоничный эффект.

soch.jpg

Нижнюю часть образа в данном случае стоит подбирать так, чтобы он выглядел собранно. Кружевной топ можно носить с широкими брюками, джинсами прямого кроя или укороченными капри. А сама вещь с кружевом должна быть однотонной, без принтов и максимально простой по крою, чтобы лишний раз не перегружать аутфит. Кстати, вместе топа можно использовать и платье-комбинацию. Его так же можно надеть поверх базовой футболки или водолазки, оставив подол выглядывать из-под свитера.

Успех этого стайлинг-трюка — в его универсальности. Он подходит как для тех, кто тяготеет к женственности, так и для поклонниц более расслабленного или спортивного стиля. Все зависит от того, с чем сочетать кружевной слой. В будни это может быть лаконичный черный топ под жакет и брюки, на выход — светлая комбинация с объемным кардиганом, юбкой и каблуками.

Но чтобы прием работал, важно соблюдать несколько правил. Кружево лучше выбирать качественное, с аккуратной отделкой, поскольку бюджетные варианты часто теряют вид после пары стирок. Цвета лучше брать базовые: черный, белый, кремовый, пудровый. Яркие оттенки сложнее вписать в многослойный образ, особенно если он построен на контрасте текстур. Плюс, верхний слой должен быть немного объемнее, чтобы кружево выглядело как часть образа, а не случайно выглянувшая деталь.

#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
