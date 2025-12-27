Уход за индукционной плитой не требует много усилий, но регулярная очистка и использование правильных средств сохранит ее в отличном состоянии.

Индукционные плиты завоевывают все большую популярность благодаря своей энергоэффективности, точному контролю температуры и удобству очистки. Впрочем, в уходе за такой варочной поверхностью есть определенные особенности, которые следует знать, чтобы не повредить стекло. Издание Martha Stewart рассказало о правильном способе очистки индукционной плиты и поделилось лучшими советами, которые помогут поддерживать ее в безупречном состоянии.

Почему индукционная плита требует особого ухода

Индукционные варочные поверхности состоят из гладкой стеклянной панели, под которой расположены медные провода, создающие электромагнитное поле. Это поле непосредственно нагревает кастрюли и сковороды с магнитным дном, в то время как сама поверхность плиты остается относительно прохладной. Благодаря этому риск пригорания и прилипания пищи значительно ниже, чем у газовых или электрических плит. Однако для того, чтобы варочная поверхность оставалась блестящей и без царапин, важно правильно ее очищать.

Как часто следует мыть индукционную плиту

Регулярная чистка поможет сохранить поверхность в отличном состоянии. Лучший способ поддерживать варочную поверхность в идеальном состоянии – это протирать ее после каждого использования, если она уже не горячая.

Перед первым использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя – некоторые материалы или средства могут быть непригодны для конкретной модели плиты.

Материалы, которых следует избегать

Чтобы не повредить варочную поверхность, важно знать, каких средств и материалов следует избегать:

Абразивные порошки и жесткие губки, включая стальную губку.

Очистительные средства, содержащие аммиак или отбеливатель.

Средства для удаления ржавчины и агрессивные химикаты.

Средства для мытья стекла, поскольку они могут оставить пятна или даже повредить поверхность.

Что понадобится для правильной чистки

Перед тем как начать очистку, подготовьте необходимые материалы:

Специальный инструмент для очистки плиты (скребок).

Неабразивную губку или мягкую салфетку.

Чистое сухое полотенце или микрофибра.

Безопасное чистящее средство индукционных плит или домашний раствор из мягкого моющего средства, пищевой соды и уксуса.

Пошаговая очистка индукционной плиты

Дайте плите остыть. Даже если поверхность плиты не нагревается напрямую, она может оставаться теплой из-за контакта с посудой.

Удалите остатки пищи. Используйте специальный скребок, держа его под углом, чтобы осторожно соскоблить прилипшие остатки.

Нанесите очистное средство. Смочите неабразивную губку в мыльном растворе или специальном чистящем средстве для индукционных плит и аккуратно протрите поверхность.

Оставьте средство на несколько минут. Это поможет размягчить стойкие загрязнения.

Протрите микрофиброй. Удалите остатки моющего средства и протрите плиту досуха.

Как убрать пригоревшие следы

Если на плите появились подгоревшие пятна, их можно удалить с помощью проверенного домашнего средства.

Смочите проблемное место уксусом.

Посыпьте его пищевой содой.

Дайте смеси подействовать несколько минут, пока она начнет шипеть.

Протрите поверхность мягкой губкой.

Повторите процесс, если пятно не исчезло полностью.

Какие средства лучше подходят для чистки индукционной плиты

Кроме теплой воды и мягкого моющего средства для посуды можно использовать:

Раствор уксуса и пищевой соды.

Специальные средства для индукционных плит.

Можно ли использовать средства для мытья стекла? Нет! Использование моющих средств является большой ошибкой. Такие средства содержат аммиак, который может оставить необратимые пятна, а иногда даже повредить поверхность. К тому же, использование неподходящего средства может лишить вас гарантии на плиту.

Уход за индукционной плитой не требует много усилий, но регулярная очистка и использование правильных средств поможет сохранить ее в отличном состоянии на долгие годы.