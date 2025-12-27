Уход за индукционной плитой не требует много усилий, но регулярная очистка и использование правильных средств сохранит ее в отличном состоянии.
Индукционные плиты завоевывают все большую популярность благодаря своей энергоэффективности, точному контролю температуры и удобству очистки. Впрочем, в уходе за такой варочной поверхностью есть определенные особенности, которые следует знать, чтобы не повредить стекло. Издание Martha Stewart рассказало о правильном способе очистки индукционной плиты и поделилось лучшими советами, которые помогут поддерживать ее в безупречном состоянии.
Почему индукционная плита требует особого ухода
Индукционные варочные поверхности состоят из гладкой стеклянной панели, под которой расположены медные провода, создающие электромагнитное поле. Это поле непосредственно нагревает кастрюли и сковороды с магнитным дном, в то время как сама поверхность плиты остается относительно прохладной. Благодаря этому риск пригорания и прилипания пищи значительно ниже, чем у газовых или электрических плит. Однако для того, чтобы варочная поверхность оставалась блестящей и без царапин, важно правильно ее очищать.
Как часто следует мыть индукционную плиту
Регулярная чистка поможет сохранить поверхность в отличном состоянии. Лучший способ поддерживать варочную поверхность в идеальном состоянии – это протирать ее после каждого использования, если она уже не горячая.
Перед первым использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя – некоторые материалы или средства могут быть непригодны для конкретной модели плиты.
Материалы, которых следует избегать
Чтобы не повредить варочную поверхность, важно знать, каких средств и материалов следует избегать:
-
Абразивные порошки и жесткие губки, включая стальную губку.
-
Очистительные средства, содержащие аммиак или отбеливатель.
-
Средства для удаления ржавчины и агрессивные химикаты.
-
Средства для мытья стекла, поскольку они могут оставить пятна или даже повредить поверхность.
Что понадобится для правильной чистки
Перед тем как начать очистку, подготовьте необходимые материалы:
-
Специальный инструмент для очистки плиты (скребок).
-
Неабразивную губку или мягкую салфетку.
-
Чистое сухое полотенце или микрофибра.
-
Безопасное чистящее средство индукционных плит или домашний раствор из мягкого моющего средства, пищевой соды и уксуса.
Пошаговая очистка индукционной плиты
Дайте плите остыть. Даже если поверхность плиты не нагревается напрямую, она может оставаться теплой из-за контакта с посудой.
Удалите остатки пищи. Используйте специальный скребок, держа его под углом, чтобы осторожно соскоблить прилипшие остатки.
Нанесите очистное средство. Смочите неабразивную губку в мыльном растворе или специальном чистящем средстве для индукционных плит и аккуратно протрите поверхность.
Оставьте средство на несколько минут. Это поможет размягчить стойкие загрязнения.
Протрите микрофиброй. Удалите остатки моющего средства и протрите плиту досуха.
Как убрать пригоревшие следы
Если на плите появились подгоревшие пятна, их можно удалить с помощью проверенного домашнего средства.
-
Смочите проблемное место уксусом.
-
Посыпьте его пищевой содой.
-
Дайте смеси подействовать несколько минут, пока она начнет шипеть.
-
Протрите поверхность мягкой губкой.
-
Повторите процесс, если пятно не исчезло полностью.
Какие средства лучше подходят для чистки индукционной плиты
Кроме теплой воды и мягкого моющего средства для посуды можно использовать:
-
Раствор уксуса и пищевой соды.
-
Специальные средства для индукционных плит.
Можно ли использовать средства для мытья стекла? Нет! Использование моющих средств является большой ошибкой. Такие средства содержат аммиак, который может оставить необратимые пятна, а иногда даже повредить поверхность. К тому же, использование неподходящего средства может лишить вас гарантии на плиту.
Уход за индукционной плитой не требует много усилий, но регулярная очистка и использование правильных средств поможет сохранить ее в отличном состоянии на долгие годы.
