Напали в центре Лондона: невеста Мика Джаггера рассказала о пережитом кошмаре

Дата публикации: 13.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Напали в центре Лондона: невеста Мика Джаггера рассказала о пережитом кошмаре
ФОТО: depositphotos

Избранница рокера и подумать не могла, что пополнит ряды пострадавших от произвола, который царит в столице Великобритании.

Разгул уличной преступности снова наблюдается в Лондоне. На этот раз жертвой нападения стала невеста Мика Джаггера, балерина Мелани Хэмрик. Инцидент произошел в престижном районе Мейфэр, у частного клуба Annabels Mayfair на Беркли-сквер.

38-летняя Хэмрик рассказала о случившемся в соцсетях. «Мне невероятно тяжело об этом говорить, но сегодня в Annabels Mayfair на меня напали. Двое мужчин схватили меня сзади. Я потрясена, опечалена и убита горем из-за того, что люди могут так обращаться друг с другом», — поделилась она. К счастью, балерина была в компании друзей, которые смогли ее защитить. «Я так благодарна своим друзьям за то, что они меня защитили. Слава Богу, что нашлись добрые люди, которые пришли мне на помощь», — добавила невеста рок-музыканта. Мелани Хэмрик и Мик Джаггер вместе уже больше десяти лет, у пары растет девятилетний сын Деверо. Всего у 82-летнего солиста The Rolling Stones восемь детей от пяти разных женщин, пятеро внуков и одна правнучка.

dzager-_3.jpg

Фото: соцсети.

Инцидент с Хэмрик — лишь один эпизод в череде преступлений, захлестнувших британскую столицу. Как пишет Daily Mail, в последнее время Лондон все чаще напоминает съемочную площадку фильма-катастрофы. Преступники разбивают кувалдами витрины элитных бутиков Rolex, Yves Saint Laurent, ювелирных магазинов Gregory & Co и Sultan, таранят двери внедорожниками и заезжают прямо в помещения на мотоциклах.

Видео