Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, который теперь считается самым высоким отелем в мире. Его открыли в Дубае. Об этом сообщает The National.

Комплекс достигает 377 метров и тем самым обходит расположенный в Дубае Gevora Hotel с высотой 356 метров. Здание стало новым ориентиром на городской панораме.

В отеле, на высоте 310 метров, находится панорамный бассейн Tattu Sky, ставший самым высоким в мире. В инфраструктуру также включены рестораны, спа-зона и круглосуточный тренажерный зал.

Самым высоким зданием в мире считается Burj Khalifa в Дубае, его высота достигает 828 м. Постройку завершили в 2010 году, и с тех пор она сохраняет мировой рекорд. В сооружении разместились жилые апартаменты, офисы, рестораны и смотровые площадки. Комплекс стал ключевым архитектурным символом города.