Фразы о деньгах, услышанные в детстве, нередко формируют отношение к финансам на годы вперёд. На первый взгляд безобидные высказывания вроде «Деньги — зло» или «Не жили богато — нечего и начинать» могут закрепиться в подсознании и влиять на решения во взрослом возрасте. Дети воспринимают слова родителей как безусловную истину. Со временем эти установки превращаются в внутренние ограничения, которые мешают просить повышение, запускать проекты или стремиться к большему доходу.

Эксперт: Елена Шепель, ментор по финансовому мышлению

Что такое «психология бедности»

В психологии используют понятия «синдром бедности» или «мышление дефицита» — это способ восприятия денег через страх, тревогу и ожидание нехватки. Человек фокусируется на рисках, избегает инвестиций и боится финансового роста.

Среди распространённых установок, которые могут вредить:

«Деньги — это зло» Фраза формирует внутренний конфликт: желание зарабатывать сталкивается с ощущением вины или стыда.

«Большие деньги честно не заработать» Такое убеждение закрепляет идею, что финансовый успех связан с нечестностью, и подсознательно ограничивает стремление к росту.

«Деньги достаются только тяжёлым трудом» Установка может мешать искать новые источники дохода и более эффективные способы заработка.

«У нас нет на это денег» Повторяемая в детстве фраза усиливает чувство постоянного дефицита и учит подавлять желания.

«Копейка рубль бережёт» Бережливость важна, но чрезмерная фиксация на мелких тратах может отвлекать от стратегии увеличения доходов.

Почему это влияет на взрослую жизнь

Люди с мышлением дефицита чаще сосредоточены на выживании «от зарплаты до зарплаты», избегают долгосрочного планирования и боятся финансовых решений. При этом они могут идти на импульсивные шаги — например, оформлять кредиты на невыгодных условиях.

Что можно изменить

Эксперт советует сначала определить, чьим голосом звучит ограничивающая фраза. Затем — понять, в каких обстоятельствах она была сформирована. Часто подобные убеждения возникали в условиях нестабильности и передавались с заботой.

Следующий шаг — переформулировать установку так, чтобы она отражала текущую реальность. Например, вместо «Деньги уходят как песок сквозь пальцы» — «Мне хватает средств на то, что для меня действительно важно». Важно подкрепить новую установку личным опытом, чтобы психика начала воспринимать её как реальность.

Осознанная работа с финансовыми убеждениями помогает снизить тревожность и выстроить более устойчивые отношения с деньгами.

5 вредных для мышления цитат из советского кино

"Нас и здесь хорошо кормят!" ("Возвращение блудного попугая")

Почему не стоит использовать: Подсознательно воспитывает пассивность: "Не проси больше. Довольствуйся тем, что есть!"

"Не жили богато - нечего и начинать" ("Любовь и голуби")

Почему нельзя использовать: Типичный пример "философии бедности". Не стоит мечтать, чтобы потом не расстраиваться.

"Работать надо, а не деньги считать" ("Москва слезам не верит")

Почему нельзя использовать: Отделяет труд от его результата, будто заработок - это что-то второстепенное.

"Человека украшает скромность" ("Карнавальная ночь")

Почему нельзя использовать: Многие люди выросли с убеждением, что быть инициативным и иметь амбиции плохо.

"Мечты - это для романтиков" ("Служебный роман")

Почему нельзя использовать: Тормозит предпринимательское мышление и желание ставить перед собой важные цели.

Источник