Наше тело реагирует на стимулы целым комплексом физических изменений, на многие из которых мы даже не обращаем внимания.

Вот семь самых интересных процессов, которые запускаются во время секса.

Мозг

Нервные окончания передают сигналы в так называемые центры удовольствия, после чего мозг активирует те зоны, которые отвечают за приятные ощущения. У мужчин и женщин эти реакции немного отличаются. У женщин во время кульминации чаще снижается активность участков, связанных со страхом и контролем, что помогает расслабиться. У мужчин начинают сильнее работать области, отвечающие за визуальное восприятие.

Нос

Да-да, занятие любовью сказывается и на нем. Многие замечают, что во время или сразу после секса у них усиливается обоняние. Бывает и так, что у одних закладывает нос, а другим хочется активно чихать. Такое явление называют «ринитом медового месяца». Оно связано с работой вегетативной нервной системы, которая отвечает за внутренние процессы, и иногда сигналы путаются, вызывая вот такую необычную реакцию.

Глаза

Зрачки реагируют на возбуждение точно так же, как на другие сильные эмоции — страх, радость, стресс. Они расширяются (иногда аж вдвое) и пропускают больше света, чем обычно. По сути, это просто отражение включенной в процесс нервной системы («Я начеку», — как бы заявляет она). И еще один любопытный факт, касающийся глаз: повышение давления из‑за задержки дыхания может слегка затуманить зрение.

Ноги

При возбуждении соответствующие сигналы получают не только тазовые мышцы, но и ноги. А все потому, что нервная система активизирует мышцы по всему телу. У некоторых людей, например, во время секса пальцы ног поджимаются или вытягиваются сами по себе. Это не сознательное движение, а реакция нервной системы на сильный стимул. Те же нервы, которые работают с мышцами таза, могут влиять и на ноги.

Грудь

Кровь приливает не только к половым органам, но и к другим частям тела. В процессе занятия любовью грудь у женщин может стать более полной и упругой — все именно из-за того, что усиливается кровоток. А еще из-за расширения сосудов кожа иногда слегка меняет свой привычный оттенок. Соски, в свою очередь, становятся более твердыми и чувствительными.

Сердце

Сердце во время секса начинает биться чаще, чем в спокойном состоянии. По мере роста возбуждения дыхание учащается и частота сердцебиения возрастает до уровня, который обычно бывает при умеренной активности (например, при быстрой ходьбе, плавании в спокойном темпе или подъеме по лестнице). Опять же происходит это потому, что нервная система дает сигнал сердцу работать активнее.

Яички

Во время занятия любовью яички поднимаются ближе к телу и на некоторое время становятся теплее и мягче. Объясняется это следующим образом: тонкая кремастерная мышца, которая окружает семенной канатик, непроизвольно сокращается при возбуждении и временно подтягивает яички вверх, а после окончания процесса расслабляется и возвращает их в обычное положение.