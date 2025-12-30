Спрос на пиротехнику в этом новогоднем сезоне ниже, чем в предыдущие годы, заявил агентству LETA председатель правления Ассоциации независимых пиротехников Янис Нутовц.

Он отметил, что отрасль продолжает работать, однако, по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, спрос в преддверии праздников в этом году ниже и не достиг ожидаемого уровня. Это, возможно, связано с тем, что частные лица стали меньше использовать пиротехнику из-за экономических условий, войны, миграции и других факторов.

Нутовц также указал, что в сфере предоставления пиротехнических услуг ситуация остаётся стабильной.

Отвечая на вопрос о влиянии новых обязательных правил Рижской думы, касающихся ограничений по времени использования фейерверков и сценической пиротехники на территории самоуправления, Нутовц подчеркнул, что отрасль активно участвовала в разработке этих правил, и её предложения были учтены. Он подчеркнул, что был достигнут компромисс, чтобы в дальнейшем отрасли не пришлось оспаривать данные правила.

Он также добавил, что существенных ограничений на использование пиротехники не установлено, а в публичном пространстве информация об этих правилах изложена неполно.

Нутовц отметил, что в Латвии каждое самоуправление устанавливает свои собственные ограничения. На территории Рижского самоуправления с 1 июня по 31 августа использовать пиротехнику на открытом воздухе будет разрешено с 7:00 до 23:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 7:00 до 22:00. Разница в один час объясняется тем, что летом темнеет позже. В то же время 31 декабря пиротехнику разрешено использовать с 7:00 до 22:00, затем на два часа её использование будет запрещено. В Новогоднюю ночь фейерверки можно будет запускать с 00:00 до 1:00.

Нутовц указал, что одного часа вполне достаточно, чтобы использовать всю приобретённую пиротехнику. Он добавил, что и ассоциация, и отрасль в целом поддерживают идею о том, что в позднее время громкую пиротехнику использовать не следует.