Почти половина, или 49% жителей Латвии передаривают подарки, которые получили на праздники, свидетельствуют результаты проведенного "SEB banka" опроса.

В Латвии подарки, которые не пришлись по душе, передаривают 49% респондентов, в Эстонии - 42%, в Литве - 40%.

Каждый десятый жертвует подарки благотворительным магазинам, а около 8% опрошенных их продают. Примерно столько же респондентов отдают ненужные подарки бесплатно, например, в тематических группах "Facebook".

Мужчины чаще оставляют такие подарки у себя, тогда как женщины чаще их передаривают (55%), продают (9%) или отдают бесплатно (8%). Опрос в декабре 2025 года провела компания "Norstat". В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в Латвии, Литве и Эстонии.