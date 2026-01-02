Baltijas balss logotype
«Что вы дарите?» Половина жителей Латвии недовольны полученными подарками 0 886

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Что вы дарите?» Половина жителей Латвии недовольны полученными подарками
ФОТО: Unsplash

Почти половина, или 49% жителей Латвии передаривают подарки, которые получили на праздники, свидетельствуют результаты проведенного "SEB banka" опроса.

В Латвии подарки, которые не пришлись по душе, передаривают 49% респондентов, в Эстонии - 42%, в Литве - 40%.

Каждый десятый жертвует подарки благотворительным магазинам, а около 8% опрошенных их продают. Примерно столько же респондентов отдают ненужные подарки бесплатно, например, в тематических группах "Facebook".

Мужчины чаще оставляют такие подарки у себя, тогда как женщины чаще их передаривают (55%), продают (9%) или отдают бесплатно (8%). Опрос в декабре 2025 года провела компания "Norstat". В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в Латвии, Литве и Эстонии.

Читайте нас также:
#благотворительность #Латвия #социальные сети #подарки #эмоции #потребление #статистика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео