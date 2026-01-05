Baltijas balss logotype
В прошлом году предотвращено 12 046 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году предотвращено 12 046 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы
ФОТО: LETA

В прошлом году предотвращено 12 046 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

В первые дни года попыток нелегального пересечения границы не зафиксировано.

По соображениям гуманности в прошлом году в Латвии был принят 31 мигрант.

В 2024 году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по соображениям гуманности.

Как сообщалось, правительство приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

#граница #Латвия #миграция #правительство #Беларусь #мигранты
Оставить комментарий

Видео